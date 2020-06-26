Рецепти кабачкової ікри господині активно шукають як влітку, так і восени. Основу цієї страви становлять переважно кабачки, морква, цибуля, спеції і рослинна олія.

Але кожен рецепт кабачкової ікри має один найважливіший етап під час приготування – це термообробка. Саме від неї залежить, вийде ваша страва однорідною чи зі шматочками овочів.

Факти ICTV зібрали сім кращих рецептів приготування кабачкової ікри, які прийдуться до душі кожній господині.

Ікра кабачкова за ГОСТом

Складові:

– 3 кг кабачків;

– 0,5 кг помідорів;

– 0,5 кг цибулі;

– оцет, лавровий лист, чорний перець за смаком;

– 150 г цукру;

– 150 г соняшникової олії;

– 100 г солі.

Приготування:

1. Кабачки очистіть від шкірки та насіння, наріжте шматками товщиною 2 см, змішайте з крупно нарізаною цибулею.

2. Запікайте на деко в духовці 20 хвилин при 250 градусах, пропустіть через м’ясорубку з томатами без шкірки. Додайте олію, цукор і лавровий лист. Тушкуйте півгодини до загустіння. Заправте ікру сіллю, оцтом і чорним перцем за смаком.

3.Протріть через сито і тушкуйте під кришкою ще півгодини. Лавровий лист викинути, а ікру закатати.

Кабачкова ікра в домашніх умовах

Інгредієнти на 6 літрових банок:

– 3 кг білих кабачків;

– 2 кг стиглих помідорів;

– 1 кг моркви;

– 1 кг цибулі;

– 1 склянка олії;

– 2 ст. л. солі;

– 4 ст. л. цукру;

– 2 ст. л. яблучного оцту.

Приготування:

1. Кабачки наріжте кубиками разом зі шкіркою – якщо насіння в кабачках велике, його потрібно видалити ложкою. Моркву натріть на тертці, цибулю дрібно поріжте.

2. У глибоку сковороду налийте олію. Злегка обсмажте кабачки, додайте моркву і цибулю. Перемішайте і смажте на середньому вогні, помішуючи, 10 хвилин. Додайте нарізані кубиками помідори і обсмажуйте ще 10 хвилин.

3. Отриману масу подрібніть у блендері або комбайні. Додайте сіль, цукор, оцет і варіть на слабкому вогні 30 хвилин, весь час помішуючи.

4. Готову ікру розкладіть у стерилізовані банки і відразу закатайте.

Ікра з кабачків на зиму

Складові:

– 5 кг кабачків (очистити від шкірки);

– 0,5 л води;

– 3-4 головки часнику;

– 3 ст. л. солі з гіркою;

– 250 г томатної пасти;

– 2-3 стручки гіркого перцю;

– 1,5 ст. л. оцтової кислоти;

– 300 г рослинної олії (бажано нерафінована);

– 1,5 склянки цукру.

Приготування:

1. Кабачки та гіркий перець пропустити через м’ясорубку.

2. В отриману масу додати томатну пасту, розведену водою, 1,5 склянки цукру, 3 ст. ложки солі, 300 г рослинної олії та поставити тушкувати на вогонь на 1,5 години.

3. За 10 хвилин до готовності в ікру додати подрібнений часник і оцтову кислоту. Потім розлити в банки і закатати.

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Кабачкова ікра як у магазині

Складові:

– 6 кг кабачків;

– 10 зубчиків часнику;

– 2 склянки сметани;

– 2 склянки томатної пасти;

– 150 г цукру;

– 1 склянка рослинної олії;

– 3 ст. л. оцту;

– червоний мелений перець;

– 2 ст. л. солі.

Приготування:

1. Кабачки і часник пропустити через м’ясорубку.

2. У каструлю влити трохи рослинної олії, розігріти.

3. Покласти кабачкову масу, додати сметану, томатну пасту, сіль, цукор, перець, олію.

4. Все перемішати і варити на повільному вогні 1,5 години, помішуючи.

5. В кінці варіння влити оцет, перемішати.

6. Потім розкласти гарячим по банках і закатати.

Кабачкова ікра в мультиварці

Інгредієнти на 3 півлітрові банки:

– 1,5 кг кабачків або цукіні;

– 2 цибулини;

– 120 мл соняшникової олії (рафінована);

– 1 морквина;

– 5 г перецю чорного меленого;

– по 1,5 ч. л. цукру і солі;

– 150 г томатної пасти;

– 1 зубчик часнику;

– 50 мл 9%-процентного оцту.

Приготування:

1. Очищену моркву тремо, цибулю дрібно нарізаємо. Кабачок або цукіні очищаємо від шкірки, перекручуємо на м’ясорубці.

2. У чашу мультиварки виливаємо всю олію, закладаємо цибулю і моркву. На режимі Випічка обсмажуємо ці овочі, це займає приблизно 10 хвилин.

3. Додаємо цукіні, перемішуємо. Перемикаємо мультиварку в режим Тушкування на 1 годину.

4. Через 20 хвилин додаємо пасту, сіль, перець, цукор.

5. В кінці додаємо видавлений зубчик часнику і оцет.

6. Розкладаємо приготовлену в мультиварці кабачкову ікру в банки і закатуємо.

Ікра кабачкова без смаження

Складові:

– 1 кг кабачків;

– 2 болгарські перчини;

– 4 цибулини;

– 3 помідори;

– 3 морквини;

– 3 зубчики часнику;

– сіль, перець за смаком;

– 3 ст. л. рослинної олії;

– 1-2 ст. л. томатної пасти.

Приготування:

1. Кабачки і моркву нарізаємо кружечками. Перець нарізаємо на 8 частин. Цибулю нарізаємо півкільцями. З помідорів знімаємо шкірку і розрізаємо навпіл.

2. Рукав для запікання зав’язуємо з одного боку, вливаємо туди олію і добре розмазуємо по всій поверхні.

3. Всі овочі відправляємо в рукав і зав’язуємо його з іншого боку.

4. Рукав проколюємо голкою в кількох місцях і відправляємо в духовку, заздалегідь розігрітій до 180 градусів, на 1 годину.

5. Готові овочі перекладаємо в миску, злегка охолоджуємо і подрібнюємо на блендері, додаючи сіль, перець і томатну пасту. Видавлюємо через прес часник.

Найшвидша кабачкова ікра

Складові:

– 1 кг кабачків;

– 1-2 морквини;

– 1 цибулина;

– 2-3 ст. л. томатної пасти;

– сіль, перець за смаком;

– 0,5 ч. л. цукру;

– 4 ст. л. рослинної олії.

Приготування:

1. Кабачки наріжте дрібними кубиками. Якщо вони переспіли, попередньо видаліть насіння.

2. Обсмажте їх до злегка золотистого кольору в 3 ст. л. рослинної олії у 2-3 підходи, щоб на сковороді вони поміщалися в 1 шар.

3. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти. Обсмажте їх разом у 1 ст. л. олії, що залишилася. Додати кабачки, накрити кришкою і тушкувати 10 хвилин, періодично помішуючи.

4. Додати томатну пасту, сіль, перець, цукор, перемішати і тушкувати ще хвилин 10. Якщо кабачки молоді, воду можна не додавати.

5. Готові та злегка остиглі овочі подрібніть у блендері. Якщо готуєте ікру для зберігання, ще раз доведіть масу до кипіння.

Але смак літа зимовими вечорами може подарувати не тільки кабачкова ікра, а й інша консервація. Крім того, перший літній місяць вже закінчується, тому зараз саме час про це подумати.

А почати заготовки на зиму можна з салатів, приготованих з ароматної зелені, огірків, помідорів та інших улюблених овочів.

Рецепти: alinmir.ru, iamcook.ru