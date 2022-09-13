Майонез – продукт, що містить ідеальний склад для відновлення пошкодженого волосся. Основні інгредієнти майонезу – яйця, олія та гірчиця. Саме вони насичують волосся, надаючи йому неймовірний блиск та гладкість.
Гірчиця – зміцнює волосяні фолікули і активізує ріст волосся, жовток – надає їм природний блиск, а олія (головне джерело вітаміну Е) – надає зволожуючу дію і впливає на густоту пасом.
Як приготувати маску з майонезом для волосся в домашніх умовах – далі у матеріалі.
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Рецепт маски для волосся з майонезом та жовтками
Інгредієнти:
- майонез – 150 мл;
- жовтки – 3 шт.
Приготування:
- В окремій посудині збийте жовтки.
- Додайте майонез та усе ретельно перемішайте.
- Нанесіть маску по всій довжині волосся.
- На голову одягніть шапочку для душу або пакетик та закутайте волосся махровим рушником.
- Маско варто тримати 15-45 хв (чим довше, тим кращий ефект).
- По закінченню часу, змийте майонез з волосся за допомогою шампуню.
Рецепт маски з майонезом та лимонним соком
Інгредієнти:
- майонез – 3 ст. л;
- лимонний сік – 1 ст. л;
- олія – 1 ст. л.
Приготування:
- З’єднайте усі інгредієнти та розмішайте до однорідності.
- Нанесіть маску на жирне волосся, не торкаючи коренів.
- Накрийте волосся шапочкою для душу та закутайте рушником.
- Витримувати маску варто 15-30 хв., після змити, використовуючи шампунь.
Рецепт маски з майонезом та гірчицею
Такий варіант підійде тим, хто страждає від випадіння волосся.
Інгредієнти:
- майонез – 2 ст. л;
- гірчичний порошок – 1 ч. л.
Приготування:
- З’єднайте та перемішайте до однорідності майонез та гірчичний порошок.
- Легкими масажними рухами нанесіть маску на корені волосся.
- Залишки маски розподіліть по всій довжині.
- Накрийте волосся поліетиленовим пакетиком чи шапочкою та закутайте рушником.
- Тримайте маску на волоссі 20-30 хв.
- Помийте волосся, використовуючи шампунь.
Правила використання майонезних масок для волосся
Аби маска з майонезом принесла максимальну користь волоссю, варто дотримуватись кількох простих правил:
- Наносите маску потрібно на всю довжину.
- Обов’язково потрібно утеплювати волосся поліетиленовим пакетиком і махровим рушником.
- Засіб потрібно витримувати близько 30 хв.
- Змивати маску потрібно шампунем.
- Якщо волосся пахне майонезом, використайте бальзам.
- Наносити маску варто раз на тиждень.
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