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З жовтками, гірчицею чи лимоном: рецепти дієвих масок для волосся з майонезом

13 Вересня 2022, 13:09
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
З жовтками, гірчицею чи лимоном: рецепти дієвих масок для волосся з майонезом
Джерело: Depositphotos

Майонез – продукт, що містить ідеальний склад для відновлення пошкодженого волосся. Основні інгредієнти майонезу – яйця, олія та гірчиця. Саме вони насичують волосся, надаючи йому неймовірний блиск та гладкість.

Гірчиця – зміцнює волосяні фолікули і активізує ріст волосся, жовток – надає їм природний блиск, а олія (головне джерело вітаміну Е) – надає зволожуючу дію і впливає на густоту пасом.

Як приготувати маску з майонезом для волосся в домашніх умовах – далі у матеріалі.

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Рецепт маски для волосся з майонезом та жовтками

Інгредієнти: 

  • майонез – 150 мл;
  • жовтки – 3 шт.

Приготування:

  1. В окремій посудині збийте жовтки.
  2. Додайте майонез та усе ретельно перемішайте.
  3. Нанесіть маску по всій довжині волосся.
  4. На голову одягніть шапочку для душу або пакетик та закутайте волосся махровим рушником.
  5. Маско варто тримати 15-45 хв (чим довше, тим кращий ефект).
  6. По закінченню часу, змийте майонез з волосся за допомогою шампуню.

Рецепт маски з майонезом та лимонним соком

Інгредієнти: 

  • майонез – 3 ст. л;
  • лимонний сік – 1 ст. л;
  • олія – 1 ст. л.

Приготування: 

  1. З’єднайте усі інгредієнти та розмішайте до однорідності.
  2. Нанесіть маску на жирне волосся, не торкаючи коренів.
  3. Накрийте волосся шапочкою для душу та закутайте рушником.
  4. Витримувати маску варто 15-30 хв., після змити, використовуючи шампунь.

Фото: Depositphotos

Рецепт маски з майонезом та гірчицею

Такий варіант підійде тим, хто страждає від випадіння волосся.

Інгредієнти:

  • майонез – 2 ст. л;
  • гірчичний порошок – 1 ч. л.

Приготування:

  1. З’єднайте та перемішайте до однорідності майонез та гірчичний порошок.
  2. Легкими масажними рухами нанесіть маску на корені волосся.
  3. Залишки маски розподіліть по всій довжині.
  4. Накрийте волосся поліетиленовим пакетиком чи шапочкою та закутайте рушником.
  5. Тримайте маску на волоссі 20-30 хв.
  6. Помийте волосся, використовуючи шампунь.

Правила використання майонезних масок для волосся

Аби маска з майонезом принесла максимальну користь волоссю, варто дотримуватись кількох простих правил:

  1. Наносите маску потрібно на всю довжину.
  2. Обов’язково потрібно утеплювати волосся поліетиленовим пакетиком і махровим рушником.
  3. Засіб потрібно витримувати близько 30 хв.
  4. Змивати маску потрібно шампунем.
  5. Якщо волосся пахне майонезом, використайте бальзам.
  6. Наносити маску варто раз на тиждень.
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