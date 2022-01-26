Нове дослідження Університету Східної Фінляндії показало, що регулярна фізична активність значно змінює профіль метаболізму в організмі. Багато з цих змін пов’язані з більш низьким ризиком розвитку діабету ІІ типу.

Вчені спостерігали протягом 8 років за понад 7 тис. чоловіків. З’ясувалося, що в учасників з найвищою фізичною активністю ризик розвитку діабету ІІ типу був на 39% нижче, ніж у тих, які вели малорухливий спосіб життя.

Було доведено, що фізична активність пов’язана з рівнями в цілому 198 метаболітів, тобто сполук, що утворюються в результаті процесу обміну речовин, що відбувається в організмі.

Підвищена фізична активність впливала на деякі з метаболітів, які раніше асоціювалися з дієтою, що сприяє зміцненню здоров’я.

Крім того, дослідження показало, що підвищена фізична активність покращує секрецію інсуліну.

Опитувальник з фізичної активності був проведений серед учасників на початку дослідження і знову через 8 років. Вони також пройшли пероральний тест на толерантність до глюкози.

Зв’язок фізичної активності з секрецією інсуліну залишається неясною, незважаючи на кілька досліджень з цього питання. Опубліковане дослідження підтверджує, що підвищена фізична активність покращує секрецію інсуліну.