Нутриціологи все частіше говорять про те, що овочі кожного дня повинні бути в раціоні, якщо ви хочете дотримуватися збалансованого харчування.

Запечені овочі можна швидко та легко приготувати в мультиварці. Як приготувати запечені овочі в мультиварці – читайте в матеріалі.

Запечені овочі на швидку руку

Інгредієнти:

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кабачок – 3 шт;

баклажан – 2 шт;

солодкий перець – 2 шт;

часник – 2 зубчики;

морква – 1 шт;

томат – 1 шт;

ріпчаста цибулина – 1 шт;

сіль – 0,5 ч. л;

щіпка чорного перцю;

соняшникова або оливкова олія.

Спосіб приготування:

Цибулю очистіть від шкірки та дрібно шаткуйте гострим ножем. Потім часточки часнику пропустіть через прес. У чашу мультиварки залийте близько двох столових ложок оливкової олії та закиньте туди вже нарізані інгредієнти. Виберіть програму Смаження і готуйте овочі чверть години. При цьому перемішуйте їх спеціальною лопаткою кожні 5 хвилин. За цей час ретельно промийте овочі, які ще залишилися, і очистіть моркву. Знімати шкірку з кабачків і баклажанів не рекомендується. Їх відразу наріжте великими шматками. Моркву подрібніть ножем. З болгарського перцю вийміть насіння, а помідори ріжте невеликими шматочками. Через 15 хвилин до часнику і цибулі додайте баклажани. Все добре перемішайте, а через 3-5 хвилин закиньте всі інші інгредієнти. При необхідності додайте ще трохи олії та заправте все спеціями. Акуратно перемішайте силіконової лопаткою. Виберіть режим Випічка і виставіть час 40 хвилин. Періодично помішуйте страву до готовності, а потім подайте до столу в теплому вигляді.

Як запекти овочі в мультиварці цілими

Інгредієнти:

баклажан – 3 шт;

цибулина – 1 шт;

1 зубчик часнику;

1 пучок улюбленої зелені;

спеції за смаком;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Баклажани або кабачки промийте під проточною водою, проколіть кілька разів виделкою і зріжте плодоніжку. Укладіть овочі в суху чашу мультиварки та запечіть їх в режимі Випічка близько 60 хвилин. Через півгодини баклажани акуратно переверніть, додайте пресований часник і подрібнену зелень. Туди ж відправте подрібнені болгарський перець і цибулина, які попередньо обвалюються в соняшниковій олії. Цілі баклажани відмінно поєднуються з вареним рисом або картопляним пюре. Також вони дуже смачні в холодному вигляді разом зі свіжим хлібом.

Овочі із сиром: рецепт покроково

Інгредієнти:

солоне сало – 150 г;

твердий сир – 100 г;

1 баклажан;

1 цукіні;

1 болгарський перець;

1 картопля;

1 цибуля;

чебрець сушений – 0,5 ч. л;

спеції за смаком.

Спосіб приготування: