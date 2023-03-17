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Їжа

Запечені овочі в мультиварці: швидкі рецепти

17 Березня 2023, 16:49
Анна Голішевська Редакторка сайту
Овочі
Джерело: Unsplash

Нутриціологи все частіше говорять про те, що овочі кожного дня повинні бути в раціоні, якщо ви хочете дотримуватися збалансованого харчування.

Запечені овочі можна швидко та легко приготувати в мультиварці. Як приготувати запечені овочі в мультиварці – читайте в матеріалі.

Запечені овочі на швидку руку

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • кабачок – 3 шт;
  • баклажан – 2 шт;
  • солодкий перець – 2 шт;
  • часник – 2 зубчики;
  • морква – 1 шт;
  • томат – 1 шт;
  • ріпчаста цибулина – 1 шт;
  • сіль – 0,5 ч. л;
  • щіпка чорного перцю;
  • соняшникова або оливкова олія.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очистіть від шкірки та дрібно шаткуйте гострим ножем. Потім часточки часнику пропустіть через прес.
  2. У чашу мультиварки залийте близько двох столових ложок оливкової олії та закиньте туди вже нарізані інгредієнти.
  3. Виберіть програму Смаження і готуйте овочі чверть години. При цьому перемішуйте їх спеціальною лопаткою кожні 5 хвилин.
  4. За цей час ретельно промийте овочі, які ще залишилися, і очистіть моркву. Знімати шкірку з кабачків і баклажанів не рекомендується. Їх відразу наріжте великими шматками.
  5. Моркву подрібніть ножем. З болгарського перцю вийміть насіння, а помідори ріжте невеликими шматочками.
  6. Через 15 хвилин до часнику і цибулі додайте баклажани. Все добре перемішайте, а через 3-5 хвилин закиньте всі інші інгредієнти.
  7. При необхідності додайте ще трохи олії та заправте все спеціями. Акуратно перемішайте силіконової лопаткою.
  8. Виберіть режим Випічка і виставіть час 40 хвилин. Періодично помішуйте страву до готовності, а потім подайте до столу в теплому вигляді.

Як запекти овочі в мультиварці цілими

Інгредієнти:

  • баклажан – 3 шт;
  • цибулина – 1 шт;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 пучок улюбленої зелені;
  • спеції за смаком;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани або кабачки промийте під проточною водою, проколіть кілька разів виделкою і зріжте плодоніжку.
  2. Укладіть овочі в суху чашу мультиварки та запечіть їх в режимі Випічка близько 60 хвилин. Через півгодини баклажани акуратно переверніть, додайте пресований часник і подрібнену зелень.
  3. Туди ж відправте подрібнені болгарський перець і цибулина, які попередньо обвалюються в соняшниковій олії.
  4. Цілі баклажани відмінно поєднуються з вареним рисом або картопляним пюре. Також вони дуже смачні в холодному вигляді разом зі свіжим хлібом.

Овочі із сиром: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • солоне сало – 150 г;
  • твердий сир – 100 г;
  • 1 баклажан;
  • 1 цукіні;
  • 1 болгарський перець;
  • 1 картопля;
  • 1 цибуля;
  • чебрець сушений – 0,5 ч. л;
  • спеції за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Овочі по черзі промийте під проточною водою і обсушіть на кухонному рушнику.
  2. Баклажани наріжте не товстими кільцями, посипте сіллю і дайте чверть години настоятися. Після цього їх злегка відіжміть і знову промийте в холодній воді.
  3. Цукіні та картоплю наріжте кільцями, однаковими по товщині.
  4. З солодкого перцю зріжте хвостик, вийміть насіння і наріжте скибочками овочі або квадратиками.
  5. Фіолетовий лук, очищений від шкірки, наріжте тонкими кільцями, а сало без солі наріжте квадратиками.
  6. Сир тріть на крупній або дрібній тертці – в даному випадку це не має великого значення.
  7. Підбираємо дерев’яні палички (шампури), які без зусиль помістяться в мультиварку. По черзі нанизьте овочі, чергуючи їх з шматочками сала. Додайте спеції за бажанням, в тому числі та сушений чебрець.
  8. Викладіть шашлик на фольгу і посипте його тертим сиром. Після чого повністю закрутіть кінці.
  9. Готуйте їх в мультиварці на режимі Випічка 20 хвилин. Розгорніть дуже акуратно. Перед подачею полийте кетчупом або іншим соусом.
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