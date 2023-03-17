Нутриціологи все частіше говорять про те, що овочі кожного дня повинні бути в раціоні, якщо ви хочете дотримуватися збалансованого харчування.
Запечені овочі можна швидко та легко приготувати в мультиварці. Як приготувати запечені овочі в мультиварці – читайте в матеріалі.
Запечені овочі на швидку руку
Інгредієнти:
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- кабачок – 3 шт;
- баклажан – 2 шт;
- солодкий перець – 2 шт;
- часник – 2 зубчики;
- морква – 1 шт;
- томат – 1 шт;
- ріпчаста цибулина – 1 шт;
- сіль – 0,5 ч. л;
- щіпка чорного перцю;
- соняшникова або оливкова олія.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть від шкірки та дрібно шаткуйте гострим ножем. Потім часточки часнику пропустіть через прес.
- У чашу мультиварки залийте близько двох столових ложок оливкової олії та закиньте туди вже нарізані інгредієнти.
- Виберіть програму Смаження і готуйте овочі чверть години. При цьому перемішуйте їх спеціальною лопаткою кожні 5 хвилин.
- За цей час ретельно промийте овочі, які ще залишилися, і очистіть моркву. Знімати шкірку з кабачків і баклажанів не рекомендується. Їх відразу наріжте великими шматками.
- Моркву подрібніть ножем. З болгарського перцю вийміть насіння, а помідори ріжте невеликими шматочками.
- Через 15 хвилин до часнику і цибулі додайте баклажани. Все добре перемішайте, а через 3-5 хвилин закиньте всі інші інгредієнти.
- При необхідності додайте ще трохи олії та заправте все спеціями. Акуратно перемішайте силіконової лопаткою.
- Виберіть режим Випічка і виставіть час 40 хвилин. Періодично помішуйте страву до готовності, а потім подайте до столу в теплому вигляді.
Як запекти овочі в мультиварці цілими
Інгредієнти:
- баклажан – 3 шт;
- цибулина – 1 шт;
- 1 зубчик часнику;
- 1 пучок улюбленої зелені;
- спеції за смаком;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Баклажани або кабачки промийте під проточною водою, проколіть кілька разів виделкою і зріжте плодоніжку.
- Укладіть овочі в суху чашу мультиварки та запечіть їх в режимі Випічка близько 60 хвилин. Через півгодини баклажани акуратно переверніть, додайте пресований часник і подрібнену зелень.
- Туди ж відправте подрібнені болгарський перець і цибулина, які попередньо обвалюються в соняшниковій олії.
- Цілі баклажани відмінно поєднуються з вареним рисом або картопляним пюре. Також вони дуже смачні в холодному вигляді разом зі свіжим хлібом.
Овочі із сиром: рецепт покроково
Інгредієнти:
- солоне сало – 150 г;
- твердий сир – 100 г;
- 1 баклажан;
- 1 цукіні;
- 1 болгарський перець;
- 1 картопля;
- 1 цибуля;
- чебрець сушений – 0,5 ч. л;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування:
- Овочі по черзі промийте під проточною водою і обсушіть на кухонному рушнику.
- Баклажани наріжте не товстими кільцями, посипте сіллю і дайте чверть години настоятися. Після цього їх злегка відіжміть і знову промийте в холодній воді.
- Цукіні та картоплю наріжте кільцями, однаковими по товщині.
- З солодкого перцю зріжте хвостик, вийміть насіння і наріжте скибочками овочі або квадратиками.
- Фіолетовий лук, очищений від шкірки, наріжте тонкими кільцями, а сало без солі наріжте квадратиками.
- Сир тріть на крупній або дрібній тертці – в даному випадку це не має великого значення.
- Підбираємо дерев’яні палички (шампури), які без зусиль помістяться в мультиварку. По черзі нанизьте овочі, чергуючи їх з шматочками сала. Додайте спеції за бажанням, в тому числі та сушений чебрець.
- Викладіть шашлик на фольгу і посипте його тертим сиром. Після чого повністю закрутіть кінці.
- Готуйте їх в мультиварці на режимі Випічка 20 хвилин. Розгорніть дуже акуратно. Перед подачею полийте кетчупом або іншим соусом.