Борщ для українців – це святе. Його готують завжди і всюди, куди б не занесло нашого брата. Звісно, якщо в тих краях є буряк та решта потрібних продуктів. Отже, коли є можливість хоча б у сезон мати борщовий овочевий набір, українці обов’язково заготують заправку для борща ще й на зиму. Отже, шеф Євген Клопотенко презентує свій рецепт борщової заправки, з якої потім вийде смачнющий борщик.
Інгредієнти
Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.
Очистіть 3 зубчики часнику та дрібно порубайте, дві цибулини наріжте дрібними кубиками.
Солодкий перець звільніть від насіння і наріжте середнім кубиком.
Покладіть у каструлю з товстим дном спочатку часник із цибулею і 100-150 мл соняшникової олії. Тушкуйте до прозорості протягом 3-4 хвилин.
Додайте моркву до цибулі з часником і знову тушкуйте 3 хвилини до м’якості моркви. Далі додайте перець в каструлю, продовжуйте тушкувати 2-3 хвилини.
Буряк натріть на тертці для корейської моркви і відправте до інших овочів.
Томати розріжте навпіл і натріть на крупній тертці так, щоб шкірка томату залишилася у вас в руках, вона нам не знадобиться. А бо ж зніміть шкірку з томатів, обдавши їх окропом.
Влийте отриману томатну масу в каструлю до інших овочів. Додайте сіль та цукор, тушкуйте заправку для борщу 25-30 хвилин.
Дрібно порубайте зелень 10 гілочок кропу і додайте до заправки. Влийте оцет і тушкуйте ще 5 хвилин.
Розкладіть отриману заправку у стерильні банки і закупорте кришками. Зберігайте заправку для борщу в прохолодному місці.
Джерело: Євген Клопотенко