Борщ для українців – це святе. Його готують завжди і всюди, куди б не занесло нашого брата. Звісно, якщо в тих краях є буряк та решта потрібних продуктів. Отже, коли є можливість хоча б у сезон мати борщовий овочевий набір, українці обов’язково заготують заправку для борща ще й на зиму. Отже, шеф Євген Клопотенко презентує свій рецепт борщової заправки, з якої потім вийде смачнющий борщик.

Інгредієнти

Моркву очистіть і натріть на крупній тертці.

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Очистіть 3 зубчики часнику та дрібно порубайте, дві цибулини наріжте дрібними кубиками.

Солодкий перець звільніть від насіння і наріжте середнім кубиком.

Покладіть у каструлю з товстим дном спочатку часник із цибулею і 100-150 мл соняшникової олії. Тушкуйте до прозорості протягом 3-4 хвилин.

Додайте моркву до цибулі з часником і знову тушкуйте 3 хвилини до м’якості моркви. Далі додайте перець в каструлю, продовжуйте тушкувати 2-3 хвилини.

Буряк натріть на тертці для корейської моркви і відправте до інших овочів.

Томати розріжте навпіл і натріть на крупній тертці так, щоб шкірка томату залишилася у вас в руках, вона нам не знадобиться. А бо ж зніміть шкірку з томатів, обдавши їх окропом.

Влийте отриману томатну масу в каструлю до інших овочів. Додайте сіль та цукор, тушкуйте заправку для борщу 25-30 хвилин.

Дрібно порубайте зелень 10 гілочок кропу і додайте до заправки. Влийте оцет і тушкуйте ще 5 хвилин.

Розкладіть отриману заправку у стерильні банки і закупорте кришками. Зберігайте заправку для борщу в прохолодному місці.

Джерело: Євген Клопотенко