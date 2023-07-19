Йошта — смачна та корисна ягода, гібрид смородини та аґрусу. Ягоди йошти чорного кольору з фіолетовим відтінком, чимось нагадують смородину, але в них щільніша шкірка, а розміром і формою вони схожі на вишню.

На смак йошта кисло-солодка, з приємним мускатним присмаком. Найчастіше з йошти готують варення, пироги, компоти та різні заготівлі на зиму.

Крім цього, ягоди заморожують, аби взимку готувати компоти чи додавати до випічки. Ще можна приготувати домашнє вино, наливку чи інші напої з йошти.

Про користь та шкоду йошти – читайте в нашому матеріалі.

Корисні властивості ягід йошта

Ці ягоди не лише смачні, а й дуже корисні. У ягодах йошти міститься близько 7% природного цукру, органічні кислоти, пектин та антоціани (пігментні речовини глікозидної групи).

Йошта також містить залізо, калій, йод і мідь. А ще ягоди багаті на вітаміни, зокрема вітаміни С та Р.

Завдяки великій кількості вітаміну С, йошта підвищує імунітет та застосовується при лікуванні застудних захворювань.

Також ягоди містять антоціани, які мають властивість вбивати хвороботворні бактерії, зміцнювати стінки кровоносних судин та покращувати кровообіг.

Ягода нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, запобігаючи розвитку різних розладів кишківника.

Завдяки незначній кількості цукру, йошту можна вживати майже усім, адже ягоди мають протизапальні, бактерицидні та протизастудні властивості.

Регулярне вживання йошти підвищує імунітет, впливає на нормальне функціонування серцево-судинної системи, а також широко використовується для лікування діареї та інших розладів шлунку. Ягоди допомагають:

нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту;

поліпшити кровообіг та зміцнити стінки судин;

ефективно підвищити рівень гемоглобіну;

боротися з різними мікробними інфекціями;

вивести з організму радіоактивні речовини та важкі метали.

Читайте: Що можна приготувати з йошти: смачні рецепти ягідних пирогів, варення та компотів

Також йошту можна застосовувати при комплексному лікуванні анемії. Крім того, ягода може прискорити обмінні процеси в організмі, тому йошта часто є в раціоні людей, які хочуть скинути зайву вагу.

Шкода йошти

Хоч ягоди володіють великою кількість корисних речовин, вживати їх можна не усім. Йошта може викликати алергічну реакцію. Особливо небезпечно її вживати людям, які мають алергію на вітамін С.

Крім того, якщо у вас є індивідуальна непереносимість аґрусу чи смородини, вживати йошту точно не варто. Ваш організм може не сприйняти ягоду.

Схильність до тромбоутворення також є протипоказанням для регулярного споживання ягоди. Медики не радять вживати йошту і смородину при колітах, виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, гастритах й деяких інших хворобах шлунку.

Вагітних жінкам теж потрібно обережно споживати йошту, особливо в концентрованому вигляді.

Фото: SEEDS