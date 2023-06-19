Лаваш – популярний тонкий хліб у Вірменії, Ірані та Азербайджані. Цей прісний тонкий корж розповсюджений не лише між народами Кавказу, а й в Україні.

Зазвичай його готують у спеціальній печі, але ароматний, тонкий лаваш можна приготувати й на сковорідці в домашніх умовах. Як зробити лаваш вдома – читайте в нашому матеріалі.

Що знадобиться для лаваша

Інгредієнти:

борошно – 350 г;

окріп – 200 мл;

олія – 2 ст. л олії;

сіль – ½ ч. л солі.

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Як готувати лаваш

В глибоку велику миску вилийте окріп та розчиніть в ньому сіль. Також додайте олію. Ретельно перемішайте рідину.

Через сито просійте борошно, щоб не було грудочок. Висипте його на стіл чи деревʼяну дощечку та починайте невеликими порціями вливати суміш окропу. Обережно замішуйте тісто ложкою.

Тепер вимісіть еластичне тісто руками. Готове тісто загорніть в харчову плівку та залиште на 30-40 хв.

По закінченню часу розділіть тісто на кілька однакових шматочків. Сформуйте кульки та накрийте їх рушником ще на 10 хв.

Поставте на вогонь суху сковорідку та розігрійте її. Розкатайте кожну кульку в тонкий пласт та обсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з обох сторін.

З домашнього лаваша можна приготувати смачну шаурму, різні закуски чи просто їсти замість хліба.

Охолоджені лаваші можна зберігати в поліетиленовому пакетику не більше трьох днів.