Наближається новий 2023 рік. За східним календарем це рік Чорного Водяного Кролика.

Як і кожна тваринка зі Східного календаря, Чорний Кролик має свої традиції. До списку небажаних страв та приправ входять продукти, яких краще уникнути, щоб рік був щасливим, стверджують прихильники східних традицій.

Кролик – тваринка ніжна, тому на святковий стіл не можна ставити такі продукти:

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Мясо кролика, зайця, нутрії, свинина, яловичина.

Кров’яна ковбаса.

Гострі приправи, соуси, страви.

Страви із субпродуктів.

Часник, цибуля, перець чилі.

Кролик – вегетаріанець, а отже полюбляє легку їжу, а м’ясо – важко перетравлюється.

Субпродукти готувати небажано, адже це, зазвичай, частини тварин. Те саме стосується і кров’яної ковбаси.

Не можна готувати гострі страви, бо вони за повір’ям можуть налякати господаря прийдешнього року.

Найкращим варіантом новорічного столу буде вегетаріанське меню.

Можна декорувати святковий стіл пучками соломи та сіна, композиціями зі свічок та гілок ялинки, новорічними віночками.

У кольоровій палітрі скатертини і серветок краще дотримуватися таких відтінків: рожевий, червоний, зелений, блакитний, жовтий.

Джерело: SMACHNO.UA