Недавно известный футболист Дэвид Бекхэм нарвался на критику среди его подписчиков в социальных сетях. Он выложил фото со своей 10-летней дочкой, где они целуются в губы во время утренней прогулки.

Пользователи возмутились и написали ряд гневных сообщений под опубликованным фото. Факты ICTV спросили у психолога Екатерины Клюшниченко, нормально ли целовать своих детей в губы.

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— Поцелуй — это проявление любви, и целовать ребенка очень полезно. Вопрос в том, в какие места целовать ребенка, — говорит специалист.

У взрослого человека и ребенка есть свои границы тела. Губы — это интимная часть тела, и целовать в губы, значит нарушать границы, которые нужно уважать.

Это важно объяснять ребенку, чтобы во внешнем мире он понимал, как можно, а как нельзя с ним себя вести. Объяснять и демонстрировать на собственном примере.

В то же время с медицинской точки зрения поцелуй в губы — не гигиенично, с психологической точки зрения так же.

— Что демонстрирует взрослый, когда целует в губы ребенка: то, что можно нарушать его границы. Сейчас ребенок не сможет сказать вам, что ему это не нравится, а потом во взрослой жизни ребенку может быть гораздо труднее сказать “нет” другим и дать отпор, — говорит Клюшниченко.

Также ребенок может в жизни использовать поцелуй в губы как проявление внимания к другим детям. Специалист призвала любить своих детей, целовать, но не забывать о том, что они отдельные личности. Нужно уважать их тело, чтобы они сами потом его уважали.