Нещодавно відомий футболіст Девід Бекхем нарвався на критику серед його підписників у соціальних мережах. Він виклав фото зі своєю 10-річною донькою, де вони цілуються у губи під час ранкової прогулянки. Користувачі обурилися та написали низку гнівних повідомлень під опублікованим фото. Факти ICTV запитали у психолога Катерини Клюшниченко, чи нормально цілувати своїх дітей у губи. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham) – Поцілунок – це прояв любові, і цілувати дитину дуже корисно. Питання в тому, в які місця цілувати дитину, – каже спеціалістка. У дорослої людини та дитини є свої кордони тіла. Губи – це інтимна частина тіла, і цілувати у губи, означає порушувати кордони, які потрібно поважати.

Це важливо пояснювати дитині, щоб у зовнішньому світі вона розуміла, як можна, а як не можна з нею себе поводити. Пояснювати та демонструвати власним прикладом.

Водночас з медичного погляду поцілунок у губи – не гігієнічно, з психологічного погляду так само.

– Що демонструє дорослий, коли цілує у губи дитину: те, що можна порушувати її кордони. Зараз дитина не зможе сказати вам, що їй це не подобається, а потім у дорослому житті дитині може бути набагато важче сказати “ні” іншим і дати відсіч, – каже Клюшниченко.

Також дитина може в житті використовувати поцілунок в губи як прояв уваги до інших дітей. Спеціалістка закликала любити своїх дітей, цілувати, але не забувати про те, що вони окремі особистості. Потрібно поважати їхнє тіло, щоб вони самі потім його поважали.