Исследование ученых из Великобритании показало, что более высокий уровень потребления фруктов и овощей был связан с более высокими показателями психического благополучия среди детей средней школы.

В ходе научной работы были собраны данные из более чем 50 школ, включая начальные, средние и колледжи дополнительного образования.

В Соединенном Королевстве возраст детей начальной школы составляет 5–11 лет, средней — 11–16 лет.

Согласно британской системе, самые старшие дети, включенные в исследование, эквивалентны старшим в средних школах США. Самым младшим детям, включенным в анализ, было 8 лет.

В этом опросе приняли участие свыше 10 тыс. детей.

Для учащихся средней школы исследователи использовали оценку психического здоровья под названием Шкала психического благополучия Уорвика-Эдинбурга. Для учащихся начальной школы применялась Шкала благополучия детей Стирлинга.

Обе эти оценки используют систему, в которой более высокий балл указывает на более высокий уровень благополучия.

В ходе опроса задавался вопрос о том, какие фрукты и овощи едят дети, чем они обычно завтракают и обедают.

Ученые также собрали данные по таким позициям:

питание, включая бесплатное школьное и удовлетворенность своим весом

и удовлетворенность своим весом демографические данные, включая возраст , этническую принадлежность и уровень депривации

, этническую принадлежность и уровень депривации здоровье, включая длительные заболевания и инвалидность

заболевания и инвалидность жизненные условия, в том числе наличие у детей собственных комнат и курение их родителей или опекунов

комнат и курение их родителей или опекунов неблагоприятный опыт, в том числе такие проблемы, как чувство безопасности и издевательства.

Исследование показало, что более высокий уровень потребления фруктов и овощей был связан с более высокими показателями психического благополучия среди детей средней школы.

Также было обнаружено, что у детей средней школы употребление только энергетического напитка вместо завтрака было связано с более низкими показателями психического благополучия, чем отсутствие завтрака вообще.

Ученые обнаружили, что как для детей начальной, так и для средней школы оценки психического благополучия были выше у тех, кто завтракал или обедал, чем у детей, которые пропускали эти приемы пищи.

— В классе из 30 учеников средней школы мы обнаружили, что четверо ничего не ели и не пили перед началом занятий утром, а трое вообще не обедали, — отмечает соавтор исследования профессор Айлса Уэлч.

По ее словам, только 25% детей ели пять или более фруктов и овощей в день, а каждый десятый не ел этих продуктов вообще.

Эти статистические данные вызывают беспокойство, поскольку плохое питание может повлиять на успеваемость в школе, а также на рост и развитие ребенка, добавляет профессор Уэлч.

Любопытно, что более низкие оценки психического благополучия тех, кто не завтракал и не обедал, оказались на одной шкале с теми, кто стал свидетелем домашнего насилия.

Источник: MedicalNewsToday