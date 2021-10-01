Исследование ученых из Великобритании показало, что более высокий уровень потребления фруктов и овощей был связан с более высокими показателями психического благополучия среди детей средней школы.
В ходе научной работы были собраны данные из более чем 50 школ, включая начальные, средние и колледжи дополнительного образования.
В Соединенном Королевстве возраст детей начальной школы составляет 5–11 лет, средней — 11–16 лет.
Согласно британской системе, самые старшие дети, включенные в исследование, эквивалентны старшим в средних школах США. Самым младшим детям, включенным в анализ, было 8 лет.
В этом опросе приняли участие свыше 10 тыс. детей.
Для учащихся средней школы исследователи использовали оценку психического здоровья под названием Шкала психического благополучия Уорвика-Эдинбурга. Для учащихся начальной школы применялась Шкала благополучия детей Стирлинга.
Обе эти оценки используют систему, в которой более высокий балл указывает на более высокий уровень благополучия.
В ходе опроса задавался вопрос о том, какие фрукты и овощи едят дети, чем они обычно завтракают и обедают.
Ученые также собрали данные по таким позициям:
- питание, включая бесплатное школьное и удовлетворенность своим весом
- демографические данные, включая возраст, этническую принадлежность и уровень депривации
- здоровье, включая длительные заболевания и инвалидность
- жизненные условия, в том числе наличие у детей собственных комнат и курение их родителей или опекунов
- неблагоприятный опыт, в том числе такие проблемы, как чувство безопасности и издевательства.
Исследование показало, что более высокий уровень потребления фруктов и овощей был связан с более высокими показателями психического благополучия среди детей средней школы.
Также было обнаружено, что у детей средней школы употребление только энергетического напитка вместо завтрака было связано с более низкими показателями психического благополучия, чем отсутствие завтрака вообще.
Ученые обнаружили, что как для детей начальной, так и для средней школы оценки психического благополучия были выше у тех, кто завтракал или обедал, чем у детей, которые пропускали эти приемы пищи.
— В классе из 30 учеников средней школы мы обнаружили, что четверо ничего не ели и не пили перед началом занятий утром, а трое вообще не обедали, — отмечает соавтор исследования профессор Айлса Уэлч.
По ее словам, только 25% детей ели пять или более фруктов и овощей в день, а каждый десятый не ел этих продуктов вообще.
Эти статистические данные вызывают беспокойство, поскольку плохое питание может повлиять на успеваемость в школе, а также на рост и развитие ребенка, добавляет профессор Уэлч.
Любопытно, что более низкие оценки психического благополучия тех, кто не завтракал и не обедал, оказались на одной шкале с теми, кто стал свидетелем домашнего насилия.
Источник: MedicalNewsToday