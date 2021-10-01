Дослідження вчених з Великої Британії показало, що більш високий рівень споживання фруктів і овочів був пов’язаний з більш високими показниками психічного благополуччя серед дітей середньої школи.

В ході наукової роботи були зібрані дані з більш ніж 50 шкіл, включаючи початкові, середні та коледжі додаткової освіти.

У Сполученому Королівстві вік дітей початкової школи становить 5-11 років, середньої – 11-16 років.

Згідно з британською системою, найстарші діти, включені в дослідження, еквівалентні старшим у середніх школах США. Наймолодшим дітям, включеним в аналіз, було 8 років.

У цьому опитуванні взяли участь понад 10 тис. дітей.

Для учнів середньої школи дослідники використовували оцінку психічного здоров’я під назвою Шкала психічного благополуччя Уорвіка-Единбурга. Для учнів початкової школи застосовувалася Шкала благополуччя дітей Стірлінга.

Обидві ці оцінки використовують систему, в якій більш високий бал вказує на більш високий рівень благополуччя.

В ході опитування задавалося питання про те, які фрукти і овочі їдять діти, чи вони зазвичай снідають і обідають.

Вчені також зібрали дані по таких позиціях:

харчування, включаючи безкоштовне шкільне і задоволеність своєю вагою

і задоволеність своєю вагою демографічні дані, включаючи вік , етнічну приналежність та рівень депривації

, етнічну приналежність та рівень депривації здоров’я, включаючи тривалі захворювання та інвалідність

захворювання та інвалідність життєві умови, в тому числі наявність у дітей власних кімнат і куріння їх батьків або опікунів

кімнат і куріння їх батьків або опікунів несприятливий досвід, в тому числі такі проблеми, як почуття безпеки і знущання.

Дослідження показало, що більш високий рівень споживання фруктів і овочів був пов’язаний з більш високими показниками психічного благополуччя серед дітей середньої школи.

Також було виявлено, що у дітей середньої школи вживання тільки енергетичного напою замість сніданку було пов’язано з більш низькими показниками психічного благополуччя, ніж відсутність сніданку взагалі.

Вчені виявили, що як для дітей початкової, так і для середньої школи оцінки психічного благополуччя були вищими у тих, хто снідав або обідав, ніж у дітей, які пропускали ці прийоми їжі.

– У класі з 30 учнів середньої школи ми виявили, що четверо нічого не їли і не пили перед початком занять вранці, а троє взагалі не обідали, – зазначає співавтор дослідження професор Айлса Уелч.

За її словами, тільки 25% дітей їли п’ять або більше фруктів і овочів на день, а кожен десятий не їв цих продуктів взагалі.

Ці статистичні дані викликають занепокоєння, оскільки погане харчування може вплинути на успішність в школі, а також на ріст і розвиток дитини, додає професор Уелч.

Цікаво, що нижчі оцінки психічного благополуччя тих, хто не снідав і не обідав, опинилися на одній шкалі з тими, хто став свідком домашнього насильства.

Джерело: MedicalNewsToday