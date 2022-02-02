Смерть найближчих, особливо раптова і передчасна — стає шоком, від якого отямитися дуже складно. Однак від смерті ніхто не застрахований.

Коли це відбувається з нашими близькими, які втратили рідну людину, нам дуже хочеться підтримати їх. Психологиня Катерина Клюшниченко розповіла, як підтримати людину у разі такого горя та як робити не варто, щоб їй не зашкодити.

Стадії горя

– Насамперед потрібно розуміти, які є стадії горя, кожна людина з ними стикається. Тільки перехід від однієї стадії до іншої може займати різний проміжок часу, – зазначила спеціалістка.

Спочатку у людини відбувається шок та заперечення: “Цього не могло зі мною статись, мабуть, це якась помилка”. Після цього етапу людина відчуває агресію, злість, гнів. Вона ненавидить цей світ, адже вважає смерть близької людини несправедливою.

Також може бути присутня провина, коли людина вважає, що могла б запобігти цій ситуації – “Я могла (міг) це передбачити та виправити все”.

Наступна стадія депресії, туги та занурення у стадію усвідомлення того, що сталось. Після цього відбувається примирення з ситуацією та адаптація. Але всі ці етапи можуть займати багато часу. Тому важливо з розумінням ставитись до цього і не квапити людину проживати “скоріше” своє горе.

– Якщо ви справді хочете підтримати людину, то важливо йти за нею, а не квапити її, – розповіла Клюшниченко.

Чого не варто говорити людині, яка втратила близького

За словами психолога, не варто говорити людині, яка втратила близького, щоб та не плакала. Сльози – це не те, чого ми маємо соромитись. Вони дають можливість проживати екологічно цей стан, дуже важкий період. Плакати можна і навіть потрібно. Гостро горювати можна до пів року (норма).

Фрази, які не варто казати:

знайдеш собі ще чоловіка, молода (чи дружину);

народиш ще собі дитину!

дивись, на тебе дивляться, ти маєш бути сильною (сильним);

час лікує;

подивись, іншим набагато гірше, у тебе хоч рідні залишились;

я розумію, як це боляче.

Також дуже недоречним буде цікавитися деталями смерті, занадто деталізувати: “Де це відбулось? Як? А ви що, нічого не знали?”.

Це все знецінює втрату людини. Для того, хто втратив близьку людину, смерть – це потрясіння в житті, і людина ще не готова шукати позитив у такій важкій ситуації.

Як підтримати близьких, які переживають горе

Зазвичай найперше, що треба зробити – це висловити співчуття. І тут варто бути дуже обережним і відчувати людину, яка навпроти вас. Їй може знадобитись ваша підтримка, і ви маєте бути готовими до цього.

Людина може заплакати, почати говорити вам щось, відповідно до стадії горювання, в якій перебуває. Тут буде доречно слухати, підтримувати та в жодному разі не заперечувати відчуття цієї людини.

Доречно говорити:

я бачу, як тобі боляче, і мені хочеться допомогти;

я пам’ятаю з твоїх слів, яка це була чудова людина;

я співчуваю тобі;

чим я можу допомогти?

– Якщо вам важко підібрати слова, іноді можна обійняти людину, щоб вона відчула те, що ви поруч, чи доторкнутись до руки, плеча, – каже психологиня.

Якщо потрібно виразити співчуття, то можна використовувати такі універсальні фрази:

в ці важкі дні вам може знадобитись допомога, я хотів би допомогти!

можете розраховувати на мене.

Це доречно буде проговорити як колезі, так і другу, подрузі чи рідним.

Психологиня каже, що насправді текст не має великого значення. Важливо, щоб людина, яка переживає горе, могла це розділити з кимось. Звісно, ніщо і ніхто не замінить близької людини, але ви можете просто в цей важкий період бути поруч і своєю присутністю хоча б трошки полегшувати цей біль.