Смерть самых близких, особенно внезапная и преждевременная — становится шоком, от которого опомниться очень сложно. Однако от смерти никто не застрахован.

Когда это происходит с нашими близкими, которые потеряли родного человека, нам очень хочется поддержать их. Психолог Екатерина Клюшниченко рассказала, как поддержать человека в случае такого горя и как делать не стоит, чтобы ему не навредить.

Стадии горя

— Прежде всего нужно понимать, какие есть стадии горя, каждый человек с ними сталкивается. Только переход от одной стадии к другой может занимать разный промежуток времени, — отметила специалист.

Сначала у человека происходит шок и возражение: “Этого не могло со мной произойти, видимо, это какая-то ошибка”. После этого этапа человек чувствует агрессию, злость, гнев. Он ненавидит этот мир, ведь считает смерть близкого человека несправедливой.

Также может присутствовать вина, когда человек считает, что мог бы предотвратить эту ситуацию — “Я могла (мог) это предвидеть и исправить все”.

Следующая стадия депрессии, тоски и погружения в стадию осознания случившегося. После происходит примирение с ситуацией и адаптация. Но все эти этапы могут занимать много времени. Поэтому важно с пониманием относиться к этому и не торопить человека проживать “скорее” свое горе.

— Если вы действительно хотите поддержать человека, то важно идти за ним, а не торопить его, — рассказала Клюшниченко.

Чего не стоит говорить человеку, который потерял близкого

По словам психолога, не стоит говорить человеку, который потерял близкого, чтобы тот не плакал. Слезы — это не то, чего мы должны стыдиться. Они дают возможность проживать экологически это состояние, очень тяжелый период. Плакать можно и даже нужно. Остро горевать можно до полугода (норма).

Фразы, которые не стоит говорить:

найдешь себе еще мужа, молодая (или жену);

родишь еще себе ребенка!

смотри, на тебя смотрят, ты должна быть сильной (сильным);

время лечит;

посмотри, другим гораздо хуже, у тебя хоть родные остались;

я понимаю, как это больно.

Также очень неуместным будет интересоваться деталями смерти, слишком детализировать: “Где это произошло? Как? А вы что, ничего не знали?”.

Это все обесценивает потерю человека. Для того, кто потерял близкого человека, смерть – это потрясение в жизни, и человек еще не готов искать позитив в такой тяжелой ситуации.

Как поддержать близких, переживающих горе

Обычно самое первое, что надо сделать – это выразить сочувствие. И здесь стоит быть очень осторожным и чувствовать человека, который напротив вас. Ему может понадобиться ваша поддержка, и вы должны быть готовы к этому.

Человек может заплакать, начать говорить вам то, что соответствует стадии горя, в которой он находится. Здесь будет уместно слушать, поддерживать и ни в коем случае не отрицать те ощущения, которые испытывает человек.

Уместно говорить:

я вижу, как тебе больно, и мне хочется помочь;

я помню с твоих слов, какой это был замечательный человек;

я сочувствую тебе;

чем я могу помочь?

— Если вам трудно подобрать слова, иногда можно обнять человека, чтобы он почувствовал то, что вы рядом, или дотронуться до руки, плеча, — говорит психолог.

Если нужно выразить сочувствие, то можно использовать такие универсальные фразы:

в эти трудные дни вам может понадобиться помощь, я хотел(а) бы помочь!

можете рассчитывать на меня.

Это уместно будет проговорить как коллеге, так и другу, подруге или родным.

Психолог говорит, что на самом деле текст не имеет большого значения. Важно, чтобы переживающий горе человек мог это разделить с кем-то. Конечно, ничто и никто не заменит близкого человека, но вы можете просто в этот тяжелый период быть рядом и своим присутствием хотя бы немножко облегчать эту боль.