Журналісти одного з українських ЗМІ розібралися, кому можуть відмовити в мобілізації на військову службу за станом здоров’я.
Повідомляється, що придатність до військової служби має право визначати тільки військово-лікарська комісія (ВВК) під час медогляду військовозобов’язаного.
Загальний перелік громадян, які не підлягають призову, визначений у ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
Законодавство передбачає низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаних чоловіків можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатним – у мирний та/або воєнний час.
Які хвороби протипоказані для мобілізації
Важливо! Список захворювань, що дозволяють уникнути військової служби в мирний час, істотно ширше, ніж у воєнний.
Деякі інфекційні та паразитарні захворювання
Наприклад, кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози, вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слизових оболонок, гельмінтози, педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб є протипоказанням. А у воєнний час такі пацієнти вважаються обмежено придатними.
У свою чергу активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини вважається достатньою підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку.
У той час як туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний робить особу непридатною для військової служби в мирний час, але обмежено придатною – у воєнний.
Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку хворі на важкі форми вірусних гепатитів, А також ті, що мають обумовлену ВІЛ хворобу, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо.
Новоутворення
Підставою для непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку є:
- первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій при наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;
- швидко і повільно прогресуючі злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, Неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;
- доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.
Решта онкозахворювання роблять громадянина непридатним до військової служби в мирний час і обмежено придатним – у воєнний. Тимчасова непридатність або обмежена придатність в таких випадках визначається індивідуально.
Хвороби крові і кровотворних органів
Причиною непридатності до служби з виключенням з військового обліку можуть бути швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани, інші хвороби крові, порушення із залученням імунного механізму тощо.
Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки
Всі хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), всі типи цукрового діабету, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин, в тому числі всі види ожиріння зі значними порушеннями функцій, є підставою для непридатності до військової служби як в мирний, так і у воєнний час.
Розлади психіки і поведінки
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку хворі, які мають:
- різко виражені стійкі психічні розлади;
- розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю або наркотиків) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;
- шизофренію, шизотипічні і маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
- невротичні розлади при різко виражених, стійких хворобливих проявах;
різко виражені поведінкові розлади, зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій;
- глибоку і важку розумову відсталість.
Психічні розлади
Інші розлади психіки і поведінки можуть служити причиною непридатності до служби в мирний час, проте у воєнний час – придатність призовника оцінюється в індивідуальному порядку.
Хвороби нервової системи
Підставою для повної непридатності до військової служби можуть бути:
- швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньозвонковий абсцес тощо);
- прогресуючі, зі значними порушеннями функцій системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній (крім вегетосудинної);
- епілепсія при наявності частих епілептичних нападів або виражених психічних розладів;
- швидко прогресуючі зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.
Хвороби ока і придаткового апарату
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, що мають:
- виражені анатомічні зміни або пороки положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;
- різко виражені, з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах хвороби склери, рогівки (рубці і помутніння), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика( всі види катаракти), судинної оболонки;
- хвороби склоподібного тіла і очного яблука;
- неврит зорового нерва, хвороби і ураження зорового нерва і зорових шляхів;
- відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;
- всі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях на обох очах;
- стійкий параліч рухових м’язів очного яблука при наявності диплопії;
короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів більше 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції в двох головних меридіанах більше 6,0 дптр;
- гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоти;
- відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.
Хвороби вуха
У більшості випадків особи з такими захворюваннями непридатні до військової служби в мирний час і обмежено придатні – у воєнний час.
Підставою для виключення з військового обліку може бути тільки стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота.
Хвороби системи кровообігу
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку визнаються пацієнти:
з серцевою недостатністю II-Б-III стадії при некоронагенних хворобах серця;
- із серцевою недостатністю II-Б-III стадії у разі ішемічних хвороб серця;
- з гіпертонічною хворобою III стадії;
- з цереброваскулярними хворобами (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій;
- з хворобами артерій, артеріол і капілярів, вен, лімфатичних вузлів (атеросклерози, тромбози, варикози і т.п.) зі значними порушеннями кровообігу і функцій.
Хвороби органів дихання
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку вважаються тільки ті, у яких хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на тяжку персистуючу бронхіальну астму.
Хвороби органів травлення
Підставами для виключення з військового обліку є:
- щелепно-лицеві аномалії( крім вроджених), включаючи аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;
- хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишечника і очеревини зі значними порушеннями функцій;
- виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;
- хвороби печінки зі значними порушеннями функцій;
- всілякі грижі зі значними порушеннями функцій.
Хвороби шкіри і підшкірної клітковини
Підставою для виключення з військового обліку особи може бути атопічний дерматит з поширеною лихенификацией шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит.
Решта шкірні захворювання роблять обличчя непридатним для військової служби в мирний період або тимчасово непридатним.
Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини
Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку особи, хворі на артропатію, хвороби суглобів і хребта, набуті деформації і дефекти пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій.
А також після двосторонніх ампутацій верхніх або нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонньої ампутації нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.
Хвороби сечостатевої системи
Підставою для виключення з військового обліку є хвороби нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю.
Жінки також визнаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку в разі запальних захворювань органів малого таза і незапальних захворювань статевих органів зі значними порушеннями функцій.
Вади розвитку, деформації і хромосомні порушення
Непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку особи з вродженими вадами розвитку зі значними порушеннями функцій.
Травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин
Підставою для повної непридатності до військової служби є травми голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо значним порушенням функцій.