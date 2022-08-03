Уряд України продовжує нараховувати та виплачувати зарплати медикам у тих регіонах України, де РФ намагається встановити свою окупаційну владу. Робота у лікарнях на тимчасово окупованих територіях не є співпрацею з агресором, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Ми вже кілька разів говорили і продовжуємо повторювати, що робота в лікарнях на тимчасово окупованих територіях не є співпрацею з агресором. Це не будуть розцінювати як злочин та колабораційну діяльність, – заявив Ляшко.

Він додав, що медикам, які працюють на окупованих територіях, продовжують нараховувати та виплачувати зарплати.

Міністр також заявив, що дефіциту медичних працівників України немає.

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Він зауважив, що за офіційною статистикою, виїхали 0,5% медичних працівників, а за фактом ця цифра не перевищує 2%.

Ляшко вже зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, мабуть, не було жодного дня, коли б ворог не обстріляв медичні установи.