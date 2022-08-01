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Враг продолжает прицельно и осознанно разрушать медицинскую инфраструктуру Украины — Ляшко

1 августа 2022, 17:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook рассказал о потерях, которые понесла день медицинская инфраструктура с начала войны.

— С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наверное, не было ни одного дня, когда бы враг не обстрелял медицинскую инфраструктуру. Прицельно, цинично, осознанно, — написал Виктор Ляшко.

По его словам, страна-террорист уже повредила 884 объекты учреждений здравоохранения, 123 — разрушила полностью.

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87 скорых больше никогда не выедут на вызов, их оккупанты расстреляли, еще 241 авто захватили.

18 гражданских медицинских работников погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей, 56 получили сложные ранения.

— Сегодня рф в очередной раз обстреляла Николаев, пострадала городская больница скорой медицинской помощи, которую недавно посещал и общался с ее героическим коллективом. К счастью, никто из работников и пациентов не пострадал, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что все медики учреждения с первого дня войны на рабочих местах спасают жизни людей.

Однако, мы уверены в Победе, в наших ВСУ и медиках, способных крепко держать каждый свой фронт, выразил уверенность Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко

Теги
Війна в Україні Віктор Ляшко Лікарні Медики статистика
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