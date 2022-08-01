Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook рассказал о потерях, которые понесла день медицинская инфраструктура с начала войны.

— С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, наверное, не было ни одного дня, когда бы враг не обстрелял медицинскую инфраструктуру. Прицельно, цинично, осознанно, — написал Виктор Ляшко.

По его словам, страна-террорист уже повредила 884 объекты учреждений здравоохранения, 123 — разрушила полностью.

Сейчас смотрят

87 скорых больше никогда не выедут на вызов, их оккупанты расстреляли, еще 241 авто захватили.

18 гражданских медицинских работников погибли во время выполнения своих профессиональных обязанностей, 56 получили сложные ранения.

— Сегодня рф в очередной раз обстреляла Николаев, пострадала городская больница скорой медицинской помощи, которую недавно посещал и общался с ее героическим коллективом. К счастью, никто из работников и пациентов не пострадал, — сообщил министр.

Он подчеркнул, что все медики учреждения с первого дня войны на рабочих местах спасают жизни людей.

Однако, мы уверены в Победе, в наших ВСУ и медиках, способных крепко держать каждый свой фронт, выразил уверенность Виктор Ляшко.

Источник: Виктор Ляшко

Фото: Виктор Ляшко