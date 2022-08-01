Министерство здравоохранения Украины отчиталось об объемах гуманитарной помощи, полученной ведомством на минувшей неделе, с 25 по 31 июля.

— Наши союзники и партнеры, пообещав быть вместе с Украиной до Победы, продолжают оказывать гуманитарную помощь, несмотря на сезон отпусков, — говорится в сообщении Минздрава.

На минувшей неделе здравоохранительное ведомство получило:

14 паллет вакцины против гепатита B;

16 паллет против кори, паротита и краснухи;

80 штук электрогенераторов;

157 штук аппаратов наружной фиксации;

324 паллет лекарств в ассортименте;

980 упаковок гемостатического порошка BleedStop;

72 паллета антисептических и дезинфицирующих средств.

Мнздрав выразил искреннюю благодарность всем, кто оказал помощь и поддержку Украине. В частности, это Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS), Криптофонд, Сrown Agents, Международный благотворительный фонд Евровектор, MSD, Direct Relief.

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На прошлой неделе Минздрав получил гуманитарную помощь от правительств ФРГ, Румынии и Венгрии, Министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции, Rzadowa Agencija Rezerw Strategicznych (RARS), Hungarian National Blood Transfusion Service, Accord и Medtrade.