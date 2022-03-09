Что делать, если остановился желудок? Как снять тяжесть и даже боли в животе, обусловленные проблемами с желудком? Как не допустить остановки желудка? На эти вопросы Фактам ICTV ответила наш постоянный консультант, терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Основной причиной остановки желудка является прежде всего переедание. На втором месте – плохо пережеванная пища, которую человек поглощает быстро и большими кусками, — объясняет Людмила Сердюк.

Среди других достаточно распространенных причин, вызывающих остановку желудка, врач назвала проблему с зубами. В том смысле, что их патологическое состояние может провоцировать попадание в пищеварительную систему вредных микроорганизмов. Со всеми неприятными последствиями.

Негативно на состоянии желудка также сказываются алкоголь и курение табака.

Симптомы остановки желудка

ощущение тянущей тяжести в области желудка;

острые, спазмирующие боли в желудке;

отрыжка с неприятным запахом и горьким послевкусием.

Если при проблеме с желудком поднялась температура, это может сигнализировать о более серьезной патологии. Поэтому следует немедленно обратиться за помощью врача. Он назначит соответствующую диагностику.

Как запустить желудок, который остановился

— Прежде всего нужно решить проблему питания — во всем многообразии этого понятия. Прекратить переедание, взять в привычку тщательно, не торопясь, пережевывать пищу, не хватать куски в течение дня, — советует врач.

По ее словам, при симптомах остановки желудка хорошим решением будет устроить разгрузочный день, дать передышку своему ЖКТ. Не голодать, но есть только зелень, овощи и фрукты.

Альтернатива дорогущим лекарствам

Людмила Сердюк уверяет, что есть отличные народные методы лечения остановки желудка. Поэтому не нужно сразу бежать в аптеку за дорогостоящими ферментными препаратами.

Домашние лекарства от остановки желудка:

Смешайте в равных частях ромашку, зверобой и календулу. На стакан кипятка нужна столовая ложка такой смеси. Настаивайте в течение 30 минут. Выпейте в четыре приема.

Смешайте в равных частях, примерно по горсти, изюм, курагу, чернослив, инжир, финики и сушеные яблоки. Добавьте такое же количество измельченных семян льна и грецких орехов. Залейте смесь жидким медом. Принимайте по одной столовой ложке за полчаса до завтрака. Смесь храните в холодильнике.

Первая помощь при остановке желудка

лягте;

ослабьте тугие места на одежде, расстегните ремень на животе;

выпейте стакан минеральной воды с газом или без;

не принимайте пищу несколько часов;

пейте только травяные чаи, можно с лимоном.

И помните: залогом хорошего самочувствия без остановок желудка и прочих неприятных проблем со здоровьем является правильный образ жизни — рациональное питание, физическая активность, полноценный сон и позитивный настрой, несмотря ни на что, призывает врач-терапевт.