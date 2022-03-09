Що робити, якщо зупинився шлунок? Як зняти важкість і навіть болі в животі, спричинені проблемами зі шлунком? Як не допустити зупинки шлунка? На ці запитання Фактам ICTV відповіла наша постійна консультантка, терапевтка загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.

– Основною причиною зупинки шлунка є, перш за все, переїдання. На другому місці – погано пережована їжа, яку людина поглинає швидко і великими шматками, – пояснює Людмила Сердюк.

Серед інших досить поширених причин, що викликають зупинку шлунка, лікарка назвала проблему з зубами. У тому сенсі, що їхній патологічний стан може провокувати потрапляння до травної системи шкідливих мікроорганізмів. З усіма неприємними наслідками.

Негативно на стані шлунка також позначаються алкоголь і куріння тютюну.

Симптоми зупинки шлунка

відчуття тяжкості в області шлунка;

гострі, спазмуючі болі у шлунку;

відрижка з неприємним запахом і гірким післясмаком.

Якщо при проблемі зі шлунком піднялася температура, це може сигналізувати про більш серйозної патології. Тому слід негайно звернутися за допомогою лікаря. Він призначить відповідну діагностику.

Як запустити шлунок, який зупинився

– Перш за все потрібно вирішити проблему харчування – у всьому різноманітті цього поняття. Припинити переїдання, взяти за звичку ретельно, без поспіху, пережовувати їжу, не хватати шматки протягом дня, – радить лікарка.

За її словами, при симптомах зупинки шлунка хорошим рішенням буде влаштувати розвантажувальний день, дати перепочинок своєму шлунково-кишковому тракту. Не голодувати, але вживати тільки зелень, овочі та фрукти.

Альтернатива дорогущим лікам

Людмила Сердюк запевняє, що є відмінні народні методи лікування зупинки шлунка. Тому не потрібно відразу бігти в аптеку за дорогими ферментними препаратами.

Домашні ліки від зупинки шлунка:

Змішайте в рівних частинах ромашку, звіробій і календулу. На склянку окропу потрібна столова ложка такої суміші. Настоюйте протягом 30 хвилин. Випийте в чотири прийоми.

Змішайте у рівних частинах, приблизно по жмені, родзинки, курагу, чорнослив, інжир, фініки і сушені яблука. Додайте таку ж кількість подрібненого насіння льону і волоських горіхів. Залийте суміш рідким медом. Приймайте по одній столовій ложці за півгодини до сніданку. Суміш зберігайте в холодильнику.

Перша допомога при зупинці шлунка

ляжте;

послабте тугі місця на одязі, розстебніть ремінь на животі;

випийте склянку мінеральної води з газом або без;

не їжте кілька годин;

пийте тільки трав’яні чаї, можна з лимоном.

І пам’ятайте: запорукою гарного самопочуття без зупинок шлунка та інших неприємних проблем зі здоров’ям є правильний спосіб життя: раціональне харчування, фізична активність, повноцінний сон і позитивний настрій, незважаючи ні на що, закликає лікарка-терапевт.