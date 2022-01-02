Немало людей страдает от головных болей, когда повышается артериальное давление. У одних оно может быть разовым, у других — хроническим.

О причинах, как лечить и какие таблетки пить от головных болей при повышенном давлении, Фактам ICTV рассказала врач-невролог Мария Боднар.

Повышенное артериальное давление — причины

— Головная боль нередко возникает из-за повышения артериального давления. Высокое артериальное давление — отклонение показателей от нормы. Обычно это более 140/90 мм рт. ст., однако следует помнить, что для каждого человека они индивидуальны, — говорит Мария Боднар.

Повышение давления может быть разовым, а может перейти в хроническую форму и вызвать заболевание — артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь).

По словам врача, артериальное давление может повышаться по разным причинам.

Факторы:

сильный стресс;

употребление алкоголя, кофе;

переутомление;

значительные физические нагрузки;

проблемы с другими органами (сердце, сосуды, почки, центральная нервная система).

В то же время следует помнить, что бывает собственно артериальная гипертензия — первичное заболевание, возникающее без четких причин, обычно передается по наследству, и симптоматическое повышение артериального давления, которое свидетельствует о других проблемах со здоровьем (почечная недостаточность, опухоли), комментирует Мария Боднар.

— В группе риска — женщины от 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни, страдают от ожирения или употребляют много соли. Именно у них чаще всего диагностируют это заболевание, — добавляет врач-невролог.

Симптомы артериальной гипертензии

Обычно люди имеют одинаковые признаки повышения артериального давления:

головные боли в затылочном и теменном участках, обычно они распирающие;

шум в ушах;

головокружение;

боль в груди, в области сердца;

ускоренное сердцебиение;

одышка.

Обычно они позволяют выявить проблему с давлением на ранней стадии, потому что бывают случаи, когда люди живут с проблемой и не знают о ней.

— Может быть ситуация, когда давление повышено, но люди его могут не чувствовать, не лечить. И тогда проблема становится хронической, — говорит Мария Боднар.

Поэтому нужно быть внимательным к своему самочувствию, фиксировать любые изменения и не игнорировать такие симптомы, в частности головную боль.

Какие таблетки пить от головной боли при повышенном давлении

Если человек зафиксировал такие симптомы, нужно сразу измерить давление. Если оно повышено, рекомендуется обратиться к врачу.

– Это дополнительно должно изучаться врачом-кардиологом, занимающимся лечением проблемы повышенного давления, — объясняет специалист.

По ее словам, разово можно помочь себе, приняв Каптоприл, Каптопрес (препараты, борющиеся с повышенным давлением). Но они не могут решить проблему. Пациента должен осмотреть врач-кардиолог, установить причину повышенного давления и выписать индивидуальное лечение.

В этой ситуации следует помнить, что головная боль — только симптом, а не причина заболевания. Поэтому спешить пить таблетки от них не стоит.

— Если причиной головной боли является повышение артериального давления, то снизив его, можно убрать и неприятные ощущения. Поэтому пить таблетку нужно именно от давления, а не от головных болей, — добавляет Мария Боднар.

Если же головная боль сильная и не утихает, хотя давление нормализовалось, то можно принять обычный обезболивающий препарат из группы нестероидных противовоспалительных, комбинированных, спазмолитиков, анальгетиков. В данной ситуации должны помочь Спазмалгон, Ибупрофен, Парацетамол, Анальгин.

— Разово от этого вреда не будет. Главное, чтобы люди себя не обманывали. Они могут пить таблетки от головных болей, которые не будут лечить причину, ведь здесь нужно снижать артериальное давление. Дополнительно будет вредное влияние таблеток на желудочно-кишечный тракт, печень, почки, — объясняет врач-невролог.

Кроме того, если часто пить обезболивающие, можно спровоцировать головные боли, причиной которой будут сами препараты. Поэтому здесь важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и следовать его советам.

Профилактика риска повышения артериального давления

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