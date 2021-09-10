Высокое давление является причиной головной боли, или головная боль может способствовать повышению давления?

— Да, головная боль может возникнуть из-за высокого давления, — говорит врач-невролог Анастасия Гончар. — Но давление должно быть действительно высоким — более 180 мм рт.ст. на 120 мм рт.ст.

Итак, если давление 140 мм на 85 мм и при этом болит голова, то нельзя утверждать, что головная боль возникла из-за повышения давления. Скорее наоборот, на фоне головной боли давление несколько поднялось.

Терпеть головную боль нельзя и не нужно. Но если боль легкая, то не спешите принимать препараты. Есть немедикаментозные способы с ней бороться: прогулка на свежем воздухе, сон, теплая ванна. Иногда головная боль возникает на фоне голода. Съешьте что-нибудь легкое.

Бывает так, что после шумной вечеринки болит голова. Эта боль возникает из-за обезвоживания организма и интоксикации. Чтобы избежать тяжелого похмелья, пейте много жидкости. Можно утром выпить таблетку обезболивающего. Но лучше не доводить себя до такого состояния.