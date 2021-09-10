Високий тиск є причиною головного болю, чи головний біль може сприяти підвищенню тиску?

– Так, головний біль може виникнути через високий тиск, – говорить лікар-невролог Анастасія Гончар. – Але тиск має бути дійсно високим – більше за 180 мм рт.ст. на 120 мм рт.ст.

Отже, якщо тиск 140 мм на 85 мм, і водночас болить голова, то не можна стверджувати, що головний біль виник через підвищення тиску. Скоріше навпаки, на фоні головного болю тиск дещо піднявся.

Терпіти головний біль не можна і не потрібно. Але якщо біль легкий, то не поспішайте приймати препарати. Є немедикаментозні способи з ним боротися: прогулянка на свіжому повітрі, сон, тепла ванна. Іноді головний біль виникає на фоні голоду. З’їжте що-небудь легке.

Буває так, що після гучної вечірки болить голова. Цей біль виникає через зневоднення організму та інтоксикацію. Щоб уникнути важкого похмілля, під час вечірки пийте багато рідини. Можна на ранок випити пігулку знеболювального. Але краще не доводити себе до такого стану.