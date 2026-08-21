Наповнений рюкзак потрібно зважити до першого навчального дня, а потім повторити перевірку після отримання підручників і розкладу. Батькам варто оцінювати не лише цифру на вагах, а й те, як дитина рухається, надягає рюкзак і реагує на навантаження.

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що наповнений рюкзак для учнів першого та другого класів має важити не більше 1,5-2 кг.

Надмірне навантаження може викликати втому, тиск на плечі та інший дискомфорт.

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Перевірка рюкзака перед початком навчання

Виділіть час і проведіть тест із повністю зібраним комплектом. Порожня сумка може бути легкою, але після додавання книжок, пляшки з водою та пенала її вага змінюється в кілька разів.

1. Зважте весь комплект

Покладіть у рюкзак все, що дитина понесе за один навчальний день. Перевірте підручники, додайте зошити, воду, ланчбокс і канцелярське приладдя. Після цього зважте рюкзак і порівняйте результат із масою тіла першокласника.

Якщо комплект важчий за рекомендовану межу, зважте окремо книжки, воду, їжу та канцелярію. Така перевірка покаже, що створює основне навантаження. Часто проблему дає не один підручник, а кілька запасних речей, які дитина не використовує.

Однак питання можуть бути і до самого ранця. Якщо ви вирішили вибрати рюкзак шкільний онлайн, на Rozetka можна подивитися, скільки він важить. Також перевіряйте цей параметр при отриманні товару.

2. Перевірте посадку

Відрегулюйте обидві лямки однаково. Рюкзак має прилягати до спини, не розгойдуватися під час ходьби та не звисати нижче попереку. Важкі книжки покладіть у відділення, розташоване найближче до спини.

Попросіть дитину пройтися кімнатою, піднятися сходами, сісти на стілець, зняти й знову надіти рюкзак. Першокласник має виконати ці дії без різкого нахилу вперед і допомоги дорослого.

На надмірну вагу або неправильне регулювання можуть вказувати:

помітний нахил корпусу вперед;

підняті або напружені плечі;

глибокі червоні сліди від лямок;

оніміння в руках чи плечах;

втрата рівноваги під час ходьби;

бажання постійно носити рюкзак на одному плечі.

Якщо після зміни довжини лямок дитині стало зручніше, проблема полягала в посадці. Якщо ознаки залишилися, потрібно полегшити вміст і повторити тест.

3. Проведіть ревізію вмісту

Перевірте, чи відповідають підручники й зошити розкладу на конкретний день. Приберіть матеріали з попередніх уроків, іграшки, зайві упаковки серветок та інші речі, які накопичилися у відділеннях.

Частину зайвої ваги створює канцелярське приладдя. Обираючи пенали шкільні, варто враховувати вагу та розмір моделі. Один місткий пенал швидко заповнюється запасними ручками, фломастерами й олівцями, які першокласник не використовує щодня. Залиште в ньому лише приладдя зі списку вчителя, а решту додавайте залежно від розкладу.

Чекліст для перевірки рюкзака

Перед виходом до школи переконайтеся, що:

рюкзак зібраний за розкладом;

дитина носить його на двох лямках;

найважчі речі лежать біля спини;

пенал не заповнений запасним приладдям;

пляшка не більша, ніж потрібно на дорогу й уроки;

дитина самостійно надягає та знімає рюкзак;

після примірки немає болю, оніміння чи слідів від лямок.

Коли потрібна консультація лікаря

Одноразова втома після довгої дороги не завжди вказує на проблему зі здоров’ям. Спочатку перевірте вагу, посадку й розподіл речей.

Зверніться до педіатра, якщо дитина регулярно скаржиться на біль у спині, шиї або плечах, а неприємні відчуття не минають після зняття рюкзака. Консультація також потрібна при онімінні рук, слабкості, порушенні ходи або болю, який виникає не лише дорогою до школи.

Першу перевірку проведіть до початку навчального року, другу – наприкінці першого тижня. Надалі достатньо раз на тиждень переглядати вміст і повторювати зважування після зміни розкладу, підручників або зросту дитини.