Наполненный рюкзак нужно взвесить до первого учебного дня, а затем повторить проверку после получения учебников и расписания. Родителям следует оценивать не только цифру на весах, но и то, как ребенок двигается, надевает рюкзак и реагирует на погрузку.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что наполненный рюкзак для учащихся первого и второго классов должен весить не больше 1,5-2 кг.

Чрезмерная нагрузка может вызвать усталость, давление на плечи и другой дискомфорт.

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Проверка рюкзака перед началом обучения

Выделите время и проведите тест с полностью собранным комплектом. Пустая сумка может быть легкой, но после добавления книг, бутылки с водой и пенала, ее вес изменяется в несколько раз.

1. Взвесьте весь комплект

Положите в рюкзак все, что ребенок унесет за один учебный день. Проверьте учебники, добавьте тетради, воду, ланчбокс и канцелярские принадлежности. После этого взвесьте рюкзак и сравните результат с массой тела первоклассника.

Если комплект тяжелее рекомендованного предела, взвесьте отдельно книги, воду, еду и канцелярию. Такая проверка покажет, что создает основную нагрузку. Часто проблему дает не один учебник, а несколько запасных вещей, которые ребенок не использует.

Однако вопросы могут быть и до самого ранца. Если вы решили выбрать школьный рюкзак онлайн, на Rozetka можно посмотреть, сколько он весит. Также проверяйте этот параметр при получении товара.

2. Проверьте посадку

Отрегулируйте обе лямки одинаково. Рюкзак должен прилегать к спине, не раскачиваться во время ходьбы и не свисать ниже поясницы. Тяжелые книги положите в отделение, расположенное ближе к спине.

Попросите ребенка пройтись по комнате, подняться по лестнице, сесть на стул, снять и снова надеть рюкзак. Первоклассник должен выполнить эти действия без резкого наклона вперед и помощи взрослого.

На избыточный вес или неправильное регулирование могут указывать:

заметный наклон корпуса вперед;

приподнятые или напряженные плечи;

глубокие красные следы от лямок;

онемение в руках или плечах;

потеря равновесия при ходьбе;

желание постоянно носить рюкзак на одном плече.

Если после смены длины лямок ребенку стало удобнее, проблема заключалась в посадке. Если признаки остались, необходимо облегчить содержимое и повторить тест.

3. Произведите ревизию содержимого

Проверьте, соответствуют ли учебники и тетради расписанию на конкретный день. Уберите материалы с предыдущих уроков, игрушки, лишние упаковки салфеток и другие вещи, которые накопились в отделениях.

Часть лишнего веса создают канцелярские принадлежности. Выбирая школьные пеналы, следует учитывать вес и размер модели. Один вместительный пенал быстро заполняется запасными ручками, фломастерами и карандашами, которые не использует первоклассник каждый день. Оставьте в нем только принадлежности из списка учителя, а остальное добавляйте в зависимости от расписания.

Чеклист для проверки рюкзака

Перед выходом в школу убедитесь, что:

рюкзак собран по расписанию;

ребенок носит его на двух лямках;

самые тяжелые вещи лежат у спины;

пенал не заполнен запасными принадлежностями;

бутылка не больше, чем нужно на дорогу и уроки;

ребенок самостоятельно надевает и снимает рюкзак;

после примерки нет боли, онемения или следов от лямок.

Когда нужна консультация врача

Одноразовая усталость после долгого пути не всегда указывает на проблему со здоровьем. Сначала проверьте вес, посадку и распределение вещей.

Обратитесь к педиатру, если ребенок регулярно жалуется на боли в спине, шее или плечах, а неприятные ощущения не проходят после снятия рюкзака. Консультация также нужна при онемении рук, слабости, нарушении походки или боли, которая возникает не только по пути в школу.

Первую проверку проведите до начала учебного года, вторую – в конце первой недели. В дальнейшем достаточно раз в неделю просматривать содержимое и повторять взвешивание после смены расписания, учебников или роста ребенка.