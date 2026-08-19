Випадіння волосся не завжди означає, що людині потрібна трансплантація. Іноді проблему спричиняють стрес, гормональні зміни, нестача заліза, захворювання щитоподібної залози або приймання певних ліків.

У таких випадках насамперед потрібно знайти причину й розпочати лікування. Пересадку зроблять тоді, коли фолікули вже не можуть самостійно відновити ріст волосся.

Коли може бути потрібна трансплантація

Одним із головних показань є андрогенетична алопеція – спадкове порідіння волосся, яке трапляється у чоловіків і жінок. Процедуру також можуть проводити для відновлення волосся на місці рубців після операцій, травм або опіків, а також для корекції лінії росту, брів чи бороди.

Зараз дивляться

Для пересадки потрібна здорова донорська зона з достатньою кількістю волосся. Зазвичай графти беруть із потилиці та бокових частин голови, оскільки там фолікули часто краще зберігаються при спадковому облисінні.

Якщо волосся активно випадає або причина проблеми ще не з’ясована, процедуру можуть відкласти. На сайті LB Clinic можна ознайомитися з інформацією про діагностику та підхід до планування процедури.

Як відбувається пересадка волосся

Під час операції лікар переносить графти – невеликі групи з одного або кількох волосяних фолікулів – із донорської зони на ділянки порідіння.

За методом FUT із потилиці вилучають тонку смужку шкіри, яку потім розділяють на графти. За методом FUE графти забирають окремо за допомогою мікроінструмента. Така пересадка волосся дає змогу рівномірно розмістити фолікули та врахувати природний кут росту волосин. Також застосовують техніку DHI, за якої графти встановлюють спеціальним інструментом. Він допомагає контролювати глибину, напрямок і кут їх розміщення.

Проте важливу роль відіграє не лише технологія, а й робота лікаря. Наприклад, головний хірург-трансплантолог в LB Clinic Володимир Харченко спочатку проводить консультації, оцінює донорську зону та планує лінію росту. Саме на цьому етапі важливо врахувати форму обличчя, напрямок волосся та можливе подальше порідіння.