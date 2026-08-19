Выпадение волос не всегда означает, что человеку нужна трансплантация. Иногда проблему вызывают стресс, гормональные изменения, недостаток железа, заболевания щитовидной железы или прием определенных лекарств.

В таких случаях прежде всего нужно найти причину и начать лечение. Пересадку делают тогда, когда фолликулы уже не могут самостоятельно восстановить рост волос.

Когда может понадобиться трансплантация

Одним из главных показаний является андрогенетическая алопеция — наследственное поредение волос, которое встречается у мужчин и женщин. Процедуру также могут проводить для восстановления волос на месте рубцов после операций, травм или ожогов, а также для коррекции линии роста, бровей или бороды.

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Для пересадки нужна здоровая донорская зона с достаточным количеством волос. Обычно графты берут из затылочной и боковых частей головы, поскольку там фолликулы часто лучше сохраняются при наследственном облысении.

Если волосы активно выпадают или причина проблемы ещё не выяснена, процедуру могут отложить. На сайте LB Clinic можно ознакомиться с информацией о диагностике и подходе к планированию процедуры.

Как проходит пересадка волос

Во время операции врач переносит графты — небольшие группы из одного или нескольких волосяных фолликулов — из донорской зоны на участки поредения.

По методу FUT с затылка извлекают тонкую полоску кожи, которую затем разделяют на графты. По методу FUE графты забирают отдельно с помощью микроинструмента. Такая пересадка волос позволяет равномерно разместить фолликулы и учесть естественный угол роста волос. Также применяют технику DHI, при которой графты устанавливают специальным инструментом. Он помогает контролировать глубину, направление и угол их размещения.

Однако важную роль играет не только технология, но и работа врача. Например, главный хирург-трансплантолог в LB Clinic Владимир Харченко сначала проводит консультации, оценивает донорскую зону и планирует линию роста. Именно на этом этапе важно учесть форму лица, направление волос и возможное дальнейшее поредение.