Большинство людей иногда страдают от головных болей. Этот неприятный симптом обычно лечится приемом таблетки. Однако не всегда рекомендуется хаотично употреблять лекарства. Прежде чем лечить головную боль, нужно определить причину, которая ее спровоцировала.

О головных болях и их лечении Фактам ICTV рассказала невролог Екатерина Чеха.

— Головная боль бывает первичная и вторичная. Перед самолечением и употреблением таблеток от головной боли следует определить, почему она возникла. От причины зависит и лечение, — говорит Екатерина Чеха.

Первичная головная боль

По словам специалиста, первичная головная боль встречается в 90% случаев, ее наиболее распространенные типы — головная боль напряжения и мигрень.

Человек может самостоятельно выпить таблетку и убрать неприятную симптоматику. Но чтобы лечение головной боли было действительно эффективным и не причинило вреда, нужно предварительно обратиться к врачу.

Екатерина Чеха назвали шаги, которые нужно предпринять перед употреблением любых таблеток.

Обращение к врачу (неврологу, цефалгологу). Обследование у специалиста. При неврологическом осмотре устанавливаются причины боли и исключаются так называемые красные флажки — симптомы, которые могут свидетельствовать об опасных для здоровья и жизни состояниях. Назначение дообследования врачом, если нужно. Установление диагноза и назначение лечения.

— Иногда человеку могут не назначать никаких таблеток от головной боли. Лечение может происходить немедикаментозным способом, а только с помощью коррекции режима дня, борьбы со стрессом, — объясняет невролог.

Вторичная головная боль

Иногда этот симптом может свидетельствовать о других проблемах со здоровьем, например, о воспалении пазух носа, глаукоме.

В этом случае лечение зависит непосредственно от первопричины.

Таблетки от головной боли

Головную боль терпеть нельзя.

Если приступы головных болей редки, менее 8-12 раз в месяц, их можно лечить приемом обезболивающих и противовоспалительных препаратов, говорит невролог.

Мигрень требует приема специфических препаратов.

— Когда человека беспокоит мигрень, он может бороться с такими болями с помощью специальных противомигренозных препаратов — триптанов, — добавляет Екатерина Чеха.

В то же время, человека могут беспокоить ежедневные хронические головные боли.

— Если голова у пациента болит ежедневно, обычно ему назначаются препараты для профилактического лечения. Они употребляются человеком каждый день, — объясняет специалист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Невролог????Головная боль????Днепр (@doctor_chekha)

Что можно найти на рынке

Сейчас в аптеках можно найти большое количество препаратов, которые спасут от головной боли.

Виды:

Анальгетики

Препараты, избавляющие от головной боли. Они могут обезболивать, выполнять противовоспалительное действие, но не устраняют причину неприятных ощущений. Также их нельзя применять постоянно как длительную терапию.

Они начинают действовать уже через 20-30 минут и эффективны до 8 часов. Примеры — Анальгин.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Лекарства, оказывающие комплексное действие — обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное. Действуют достаточно быстро, однако обладают рядом противопоказаний. Препараты также нельзя употреблять регулярно.

Сюда относятся Парацетамол, Ибупрофен, Напроксен, Декскетопрофен (Дексалгин).

Комбинированные

Они содержат несколько компонентов, усиливающих действие друг друга (Цитрамон, Солпадеин, Пенталгин, Седалгин).

Эти препараты могут использоваться, если головная боль эпизодическая. Если же она хроническая, то используются бета-блокаторы , противоэпилептические, антидепрессанты. Они назначаются только врачом.

Кроме того, часто головная боль напряжения связана со стрессом, тревогой, депрессией. Здесь важно обратиться к психотерапевту и подобрать психотропные препараты — успокаивающие, транквилизаторы и антидепрессанты.

Как отмечают врачи, следует отдавать предпочтение растворимым препаратам (саше, шипучие таблетки).

А вот о спазмолитиках вообще стоит забыть — они не рекомендованы для лечения головной боли.

Важно знать, что есть так называемая головная боль, связанная с избыточным обезболивающим приемом. Это осложнение неправильного лечения и бесконтрольного приема обезболивающих.

Именно поэтому специалисты говорят, что несмотря на то, что таблетку от головы можно приобрести беспрепятственно в аптеке, покупать лекарственные средства и заниматься самолечением не нужно.

Следует сначала обратиться к врачу, который посоветует препараты от головной боли.

Кроме того, важно помнить о профилактике головной боли, а именно — здоровый сон, полноценное питание, поменьше стрессов и переутомления.