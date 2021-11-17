Більшість людей час від часу потерпають від головного болю. Цей неприємний симптом зазвичай лікується прийомом таблетки. Однак не завжди рекомендується хаотично вживати пігулки. Перш ніж лікувати головний біль, треба визначити причину, яка його спровокувала.

Про головний біль та його лікування Фактам ICTV розповіла невролог Катерина Чеха.

– Головний біль буває первинний та вторинний. Перед самолікуванням та вживанням таблеток від головного болю треба визначити, чому він виник. Від причини залежить і лікування, – говорить Катерина Чеха.

Первинний головний біль

За словами фахівця, первинний головний біль трапляється у 90% випадків, його найпоширеніші типи – головний біль напруження та мігрень.

Людина може самостійно випити таблетку та прибрати неприємну симптоматику. Але щоб лікування головного болю було дійсно ефективним та не завдало шкоди, треба попередньо звернутися до лікаря.

Катерина Чеха назвали кроки, які треба зробити перед вживанням будь-яких пігулок.

Звернення до лікаря (невролога, цефалголога). Обстеження у фахівця. Під час неврологічного огляду встановлюються причини болю та виключаються так звані червоні прапорці – симптоми, які можуть свідчити про небезпечні для здоров’я та життя стани. Призначення дообстеження лікарем, якщо потрібно. Встановлення діагнозу та призначення лікування.

– Іноді людині можуть не призначати жодних таблеток від головного болю. Лікування може відбуватися немедикаментозним способом, а лише за допомогою корекції режиму дня, боротьби зі стресом, – пояснює невролог.

Вторинний головний біль

Іноді цей симптом може свідчити про інші проблеми зі здоров’ям, наприклад, про запалення пазух носа, глаукому.

У такому разі лікування залежить безпосередньо від першопричини.

Таблетки від головного болю

Головний біль терпіти не можна.

Якщо напади головного болю рідкісні, менше 8-12 разів на місяць, їх можна лікувати прийомом знеболювальних та протизапальних препаратів, говорить невролог.

Мігрень вимагає прийому специфічних препаратів.

– Коли людину турбує мігрень, вона може боротися з такими болями за допомогою спеціальних протимігренозних препаратів – триптанів, – додає Катерина Чеха.

Водночас людину можуть турбувати щоденні хронічні головні болі.

– Якщо голова у пацієнта болить щодня, то зазвичай йому призначаються препарати для профілактичного лікування. Вони вживаються людиною щодня, – пояснює фахівець.

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Що можна знайти на ринку

Нині в аптеках можна знайти велику кількість препаратів, які врятують від головного болю.

Види:

Анальгетики

Препарати, які позбавляють головного болю. Вони можуть знеболювати, виконувати протизапальну дію, але не усувають причину неприємних відчуттів. Також їх не можна застосовувати постійно як тривалу терапію.

Вони починають діяти уже через 20-30 хвилин і ефективні до 8 годин. Приклади – Анальгін.

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)

Ліки, які чинять комплексну дію – знеболювальну, жарознижувальну, протизапальну. Діють досить швидко, проте мають низку протипоказань. Препарати також не можна вживати регулярно.

Сюди належать Парацетамол, Ібупрофен, Напроксен, Декскетопрофен (Дексалгін).

Комбіновані

Вони містять кілька компонентів, які посилюють дію один одного (Цитрамон, Солпадеїн, Пенталгін, Седалгін).

Ці препарати можуть використовуватися, якщо головний біль епізодичний. Якщо ж він хронічний, то використовуються бета-блокатори, протиепілептичні, антидепресанти. Вони призначаються лише лікарем.

Крім того, часто головний біль напруження пов’язаний зі стресом, тривогою, депресією. Тут важливо звернутися до психотерапевта та підібрати психотропні препарати – заспокійливі, транквілізатори та антидепресанти.

Як зазначають лікарі, варто надавати перевагу розчинним препаратам (саше, шипучі таблетки).

А ось про спазмолітики взагалі варто забути – вони не рекомендовані для лікування головного болю.

Важливо знати, що є так званий головний біль, пов’язаний з надлишковим прийомом знеболювальних. Це ускладнення неправильного лікування та безконтрольного прийому знеболювальних.

Саме тому фахівці говорять, попри те, що таблетку від голови можна придбати безперешкодно в аптеці, купувати лікарські засоби та займатися самолікуванням не треба.

Варто спочатку звернутися до лікаря, який порадить препарати від головного болю.

Крім того, важливо пам’ятати про профілактику головного болю, а саме – здоровий сон, повноцінне харчування, поменше стресів та перевтоми.