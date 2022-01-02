Немало людей потерпають від головного болю, коли підвищується артеріальний тиск. В одних він може бути разовим, в інших – хронічним.

Про причини, як лікувати та які таблетки пити від головного болю під час підвищеного тиску, Фактам ICTV розповіла лікар-невролог Марія Боднар.

Підвищений артеріальний тиск – причини

– Головний біль нерідко виникає через підвищення артеріального тиску. Високий артеріальний тиск – відхилення показників від норми. Зазвичай це понад 140/90 мм рт. ст., однак варто пам’ятати, що для кожної людини вони індивідуальні, – говорить Марія Боднар.

Підвищення тиску може бути разовим, а може перейти у хронічну форму та викликати захворювання, яке має назву артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).

За словами лікаря, артеріальний тиск може підвищуватися з різних причин.

Фактори:

сильний стрес;

вживання алкоголю, кави;

перевтома;

значні фізичні навантаження;

проблеми з іншими органами (серце, судини, нирки, центральна нервова система).

Водночас варто пам’ятати, що буває власне артеріальна гіпертензія – первинне захворювання, яке виникає без чітких причин, зазвичай передається спадково, та симптоматичне підвищення артеріального тиску, яке свідчить про інші проблеми зі здоров’ям (ниркова недостатність, пухлини), коментує Марія Боднар.

– У групі ризику – жінки від 50 років, які ведуть малорухливий спосіб життя, потерпають від ожиріння чи вживають багато солі. Саме у них найчастіше діагностують це захворювання, – додає лікар-невролог.

Симптоми артеріальної гіпертензії

Зазвичай люди мають однакові ознаки підвищення артеріального тиску:

головний біль у потиличній та тім’яній ділянках, зазвичай він розпираючий;

шум у вухах;

запаморочення;

біль у грудях, у ділянці серця;

прискорене серцебиття;

задишка.

Зазвичай вони дають змогу виявити проблему з тиском на ранній стадії, бо бувають випадки, коли люди живуть з проблемою та не знають про неї.

– Може бути ситуація, коли тиск підвищений, але люди його можуть не відчувати, не лікувати. І тоді проблема стає хронічною, – говорить Марія Боднар.

Саме тому треба бути уважним до свого самопочуття, фіксувати будь-які зміни та не ігнорувати такі симптоми, зокрема головний біль.

Які таблетки пити від головного болю під час підвищеного тиску

Якщо людина зафіксувала такі симптоми, треба одразу виміряти тиск. Якщо він підвищений, рекомендується звернутися до лікаря.

– Це додатково має вивчатися лікарем-кардіологом, який займається лікуванням проблеми підвищеного тиску, – пояснює фахівець.

За її словами, разово можна допомогти собі, прийнявши Каптоприл, Каптопрес (препарати, які борються з підвищеним тиском). Але вони не зможуть вирішити проблему. Пацієнта має оглянути лікар-кардіолог, встановити причину підвищеного тиску та виписати індивідуальне лікування.

У цій ситуації варто пам’ятати, що головний біль – лише симптом, а не причина захворювання. Тому поспішати пити таблетки від нього не варто.

– Якщо причиною головного болю є підвищення артеріального тиску, то знизивши його, можна прибрати й неприємні відчуття. Тому пити таблетку треба саме від тиску, а не від головного болю, – додає Марія Боднар.

Якщо ж головний біль сильний та не вщухає, хоча тиск нормалізувався, то можна прийняти звичайний знеболювальний препарат із групи нестероїдних протизапальних, комбінованих, спазмолітиків, анальгетиків. У цій ситуації мають допомогти Спазмалгон, Ібупрофен, Парацетамол, Анальгін.

– Разово від цього шкоди не буде. Головне, щоб люди себе не обманювали. Вони можуть пити таблетки від головного болю, водночас причину не лікуватимуть, адже тут треба знижувати артеріальний тиск. Додатково буде негативний вплив таблеток на шлунково-кишковий тракт, печінку, нирки, – пояснює лікар-невролог.

Крім того, якщо часто пити знеболювальні, можна спровокувати головний біль, причиною якого будуть самі препарати. Тому тут важливо не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря та дотримуватися його порад.

Профілактика ризику підвищення артеріального тиску

Рекомендації: