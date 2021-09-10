На мігрень скаржаться 20% всіх людей. Особливо часто вона виникає у підлітків та у віці 35-40 років.

Для лікування хвороби є багато засобів. Одні призначені для зняття гострого нападу, інші – профілактичні ліки, які приймають при хронічній формі, щоб зменшити частоту і силу нападів.

Наразі вчені винайшли інноваційні ліки, які пов’язані з патогенетичним лікуванням, а не лише з симптомами.

– Я вважаю, що мігрень пов’язана із нейрогенним запаленням, і під час нападу мігрені виділяється багато специфічного білка, – пояснює лікар-невролог клініки Оберіг Анастасія Гончар. – Саме цей білок і стимулює біль та запалення. Вчені спробували заблокувати його у піддослідних, і виявили, що при цьому мігрень припиняється.

Так були винайдені нові ліки – моноклональні антитіла. Застосовують їх при хронічній мігрені, коли ніякі відомі препарати не діють. Або ж коли пацієнт випробував два або більше засобів превентивно та не не зміг подолати мігрень.

Якщо побічні дії інших лікарських засобів від мігрені важкі для пацієнта. Вводяться ці моноклональні антитіла підшкірно раз на місяць. Та це теж не панацея. Але клінічні дослідження показали, що вони знижують інтенсивність, кількість нападів та їх тривалість.

Мігрень та головний біль будь-якого походження погіршують якість життя, тому лікар-невролог рекомендує не терпіти біль, а припинити його за допомогою лікарських або народних засобів.

Та інколи біль може свідчити про серйозну патологію судин або мозку. Якщо біль змінив свої характеристики, і вперше не піддався звичним для вас засобам, треба звернутися до лікаря.

Бувають випадки, коли біль такий сильний та раптовий, що його порівнюють з громом. У такому разі не можна зволікати з візитом до невролога.

До лікаря потрібно йти також, якщо від головного болю ви знепритомніли.

Судоми, порушення мови, втрата пам’яті, здатності керувати своїм тілом, дезорієнтація, лихоманка – якщо ці симптоми супроводжують головний біль, то потрібно викликати швидку.

Уваги потребує також головний біль з напруженням м’язів шиї, який посилюється при чханні, кашлі, при зміні положення тіла.

Спостереження потребує також головний біль, що вперше виникає у вагітних та у людей після 55 років.