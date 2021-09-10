От мигрени страдает 20% всех людей. Особенно часто она возникает у подростков и в возрасте 35-40 лет.

Для лечения болезни есть много средств. Одни предназначены для снятия острого приступа, другие — профилактические лекарства, которые принимают при хронической форме, чтобы уменьшить частоту и силу приступов.

Сейчас ученые изобрели инновационные лекарства, которые связаны с патогенетическим лечением, а не только с симптомами.

— Я считаю, что мигрень связана с нейрогенным воспалением, когда во время приступа выделяется много специфического белка, — объясняет врач-невролог клиники Оберіг Анастасия Гончар. — Именно этот белок и стимулирует боль и воспаление. Ученые попытались заблокировать его у подопытных, и обнаружили, что мигрень при этом прекращается.

Так были изобретены новые лекарства — моноклональные антитела. Применяют их при хронической мигрени, когда никакие известные препараты не действуют. Или когда пациент испытал два и более средств превентивно, но не не смог преодолеть боль. Если побочные действия от других лекарственных средств от мигрени тяжелы для пациента.

Вводятся эти моноклональные антитела подкожно раз в месяц. Но и это не панацея. Хотя клинические исследования показали, что они снижают интенсивность, количество приступов и их продолжительность.

Мигрень и головная боль любого происхождения ухудшают качество жизни, поэтому врач-невролог рекомендует не терпеть боль, а остановить ее с помощью лекарственных или народных средств.

Но иногда боль может свидетельствовать о серьезной патологии сосудов или мозга. Если боль изменила свои характеристики и впервые не поддалась привычным для вас средствам, надо обратиться к врачу.

Бывают случаи, когда боль так сильна и внезапна, что ее сравнивают с громом. Не медлите с визитом к неврологу в таком случае.

К врачу нужно идти также, если от головной боли вы теряете сознание.

Судороги, нарушение речи, потеря памяти, способность управлять своим телом, дезориентация, лихорадка — если эти симптомы сопровождают головную боль, то нужно вызвать скорую.

Внимания требует также головная боль с напряжением мышц шеи, которая усиливается при чихании, кашле, при перемене положения тела.



В наблюдении нуждаются также головные боли, которые впервые возникают у беременных и у людей после 55 лет.