Міністерство охорони здоров’я України відзвітувало про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством на минулому тижні, з 25 по 31 липня.

– Наші союзники і партнери, пообіцявши бути разом з Україною до перемоги, продовжують надавати гуманітарну допомогу, незважаючи на сезон відпусток, – йдеться в повідомленні МОЗ.

На минулому тижні відомство охорони здоров’я отримало:

14 палет вакцини проти гепатиту B;

16 палет проти кору, паротиту та краснухи;

80 штук електрогенераторів;

157 штук апаратів зовнішньої фіксації;

324 палети ліків в асортименті;

980 упаковок гемостатичного порошку BleedStop;

72 палети антисептичних і дезінфікуючих засобів.

МОЗ висловило щиру подяку всім, хто надав допомогу і підтримку Україні. Зокрема, це Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych( RARS), Криптофонд, Сrown Agents, Міжнародний благодійний фонд Євровектор, MSD, Direct Relief.

Зараз дивляться

Минулого тижня МОЗ отримало гуманітарну допомогу від урядів ФРН, Румунії та Угорщини, Міністерства економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету Франції, Rzadowa Agencija Rezerw Strategicznych (RARS), Hungarian National Blood Transfusion Service, Accord і Medtrade.