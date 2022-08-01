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Вакцини та ліки в асортименті: гуманітарка, отримана МОЗ на минулому тижні

1 Серпня 2022, 13:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ліки
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України відзвітувало про обсяги гуманітарної допомоги, отриманої відомством на минулому тижні, з 25 по 31 липня.

– Наші союзники і партнери, пообіцявши бути разом з Україною до перемоги, продовжують надавати гуманітарну допомогу, незважаючи на сезон відпусток, – йдеться в повідомленні МОЗ.

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На минулому тижні відомство охорони здоров’я отримало:

  • 14 палет вакцини проти гепатиту B;
  • 16 палет проти кору, паротиту та краснухи;
  • 80 штук електрогенераторів;
  • 157 штук апаратів зовнішньої фіксації;
  • 324 палети ліків в асортименті;
  • 980 упаковок гемостатичного порошку BleedStop;
  • 72 палети антисептичних і дезінфікуючих засобів.

МОЗ висловило щиру подяку всім, хто надав допомогу і підтримку Україні. Зокрема, це Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych( RARS), Криптофонд, Сrown Agents, Міжнародний благодійний фонд Євровектор, MSD, Direct Relief.

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Минулого тижня МОЗ отримало гуманітарну допомогу від урядів ФРН, Румунії та Угорщини, Міністерства економіки, фінансів, промислового і цифрового суверенітету Франції, Rzadowa Agencija Rezerw Strategicznych (RARS), Hungarian National Blood Transfusion Service, Accord і Medtrade.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини гуманітарка Ліки МОЗ України
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