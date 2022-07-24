Міністерство охорони здоров’я України разом зі Світовим банком закупило понад 6 тис. одиниць сучасного обладнання, комплектуючих і витратних матеріалів для нього.

Про це повідомила пресслужба відомства охорони здоров’я.

Зазначається, що закупівля стала можливою завдяки прямим угодам з провідними світовими виробниками, укладеним у рамках спільного проекту між МОЗ та Світовим банком.

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Повідомляється, що обладнання отримали понад 220 медзакладів у всіх регіонах України. Йдеться насамперед про лікарні, де надають медичну допомогу постраждалим від військових дій.

В Україну також доставлено:

140 портативних рентгенівських апаратів;

100 електрокардіографів;

40 систем забезпечення анестезії;

300 капнографов;

500 апаратів ультразвукового дослідження;

1 000 шприцевих насосів;

400 інфузійних насосів.

Очікується, що найближчим часом в Україну надійде й інше обладнання та витратні матеріали: 60 мобільних рентгенівських апаратів, 50 електрокардіографів, 800 аспіраторів, 1 100 приладів для реанімації, 500 отоскопів/офтальмоскопів і 600 ларингоскопів.

Нагадаємо, що закупівля критично необхідного обладнання для медичних закладів відбувається в рамках спільних проектів, що фінансуються Світовим банком у сфері охорони здоров’я України.