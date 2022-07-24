Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком закупило более 6 тыс. единиц современного оборудования, комплектующих и расходных материалов для него.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Закупка стала возможной благодаря прямым соглашениям с ведущими мировыми производителями, заключенным в рамках совместного проекта между Минздравом и Всемирным банком.

Сейчас смотрят

Оборудование получили более 220 медучреждений во всех регионах Украины. Речь идет прежде всего о больницах, где оказывают медпомощь пострадавшим от военных действий.

В Украину также доставлено:

140 портативных рентгеновских аппаратов;

100 электрокардиографов;

40 систем обеспечения анестезии;

300 капнографов;

500 аппаратов ультразвукового исследования;

1 000 шприцевых насосов;

400 инфузионных насосов.

Ожидается, что в ближайшее время в Украину поступит и другое оборудование и расходные материалы: 60 мобильных рентгеновских аппаратов, 50 электрокардиографов, 800 аспираторов, 1 100 приборов для реанимации, 500 отоскопов/офтальмоскопов и 600 ларингоскопов.