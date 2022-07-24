Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

От ведущих мировых производителей: Минздрав закупил более 6 тыс. единиц современного оборудования

24 июля 2022, 13:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком закупило более 6 тыс. единиц современного оборудования, комплектующих и расходных материалов для него.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Закупка стала возможной благодаря прямым соглашениям с ведущими мировыми производителями, заключенным в рамках совместного проекта между Минздравом и Всемирным банком.

Сейчас смотрят

Читайте также:
швидкаПо инициативе первой леди Украины: за два дня удалось собрать $3 млн. на закупку 32 скорых

Оборудование получили более 220 медучреждений во всех регионах Украины. Речь идет прежде всего о больницах, где оказывают медпомощь пострадавшим от военных действий.

В Украину также доставлено:

  • 140 портативных рентгеновских аппаратов;
  • 100 электрокардиографов;
  • 40 систем обеспечения анестезии;
  • 300 капнографов;
  • 500 аппаратов ультразвукового исследования;
  • 1 000 шприцевых насосов;
  • 400 инфузионных насосов.

Ожидается, что в ближайшее время в Украину поступит и другое оборудование и расходные материалы: 60 мобильных рентгеновских аппаратов, 50 электрокардиографов, 800 аспираторов, 1 100 приборов для реанимации, 500 отоскопов/офтальмоскопов и 600 ларингоскопов.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Лікарні Медики МОЗ Украины Всемирный банк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь