Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком закупило более 6 тыс. единиц современного оборудования, комплектующих и расходных материалов для него.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Закупка стала возможной благодаря прямым соглашениям с ведущими мировыми производителями, заключенным в рамках совместного проекта между Минздравом и Всемирным банком.
Оборудование получили более 220 медучреждений во всех регионах Украины. Речь идет прежде всего о больницах, где оказывают медпомощь пострадавшим от военных действий.
В Украину также доставлено:
- 140 портативных рентгеновских аппаратов;
- 100 электрокардиографов;
- 40 систем обеспечения анестезии;
- 300 капнографов;
- 500 аппаратов ультразвукового исследования;
- 1 000 шприцевых насосов;
- 400 инфузионных насосов.
Ожидается, что в ближайшее время в Украину поступит и другое оборудование и расходные материалы: 60 мобильных рентгеновских аппаратов, 50 электрокардиографов, 800 аспираторов, 1 100 приборов для реанимации, 500 отоскопов/офтальмоскопов и 600 ларингоскопов.