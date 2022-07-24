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По инициативе первой леди Украины: за два дня удалось собрать $3 млн. на закупку 32 скорых

24 июля 2022, 12:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской на саммите первых леди и джентльменов, удалось собрать 120 млн. гривен на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи типа С.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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— Сколько нам нужно реанимобилей? На сегодняшний день, по оценкам, несколько сотен. Война не кончается. Реанимобили спасают людей под обстрелами, вывозят раненых. Врачи рискуют своей жизнью и вместе с автомобилями фактически становятся участниками боевых действий, – подчеркнула Елена Зеленская.

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Автомобили скорой медицинской помощи типа С оборудованы всем необходимым для транспортировки тяжелораненых. Они оснащены кислородными баллонами, кардиомониторами и дефибрилляторами, электрокардиографами и аппаратами искусственной вентиляции легких.

Приблизительная стоимость одного такого автомобиля – €100 тыс. Такие скорые могут двигаться даже по бездорожью. Сбор продолжается через фандрейзинговую платформу United24.

Саммит состоялся в формате телемоста между пятью странами. Главная студия была размещена в Киеве, на территории Национального заповедника София Киевская, четыре других – в Варшаве, Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне.

В мероприятии приняли участие 23 первых леди, в том числе Австрии, Белиза, Бельгии, Греции, Государства Израиль, Эквадора, Исландии, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Сербии, США, Турции, Франции, ФРГ, Черногории, а также Ее Королевское Величество Наследственная Принцесса Лихтенштейна и супруга Президента Европейского совета.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Медики Елена Зеленская Саміт швидка допомога
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