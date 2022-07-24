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За ініціативою першої леді України: за два дні вдалося зібрати $3 млн. на закупівлю 32 швидких

24 Липня 2022, 12:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
швидка
Джерело: Depositphotos

В рамках ініціативи першої леді України Олени Зеленської на саміті перших леді і джентльменів, вдалося зібрати 120 млн. гривень на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги типу С.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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– Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогоднішній день, за оцінками, кілька сотень. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автомобілями фактично стають учасниками бойових дій, – підкреслила Олена Зеленська.

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Автомобілі швидкої медичної допомоги типу С обладнані всім необхідним для транспортування тяжкопоранених. Вони оснащені кисневими балонами, кардіомоніторами і дефібриляторами, електрокардіографами і апаратами штучної вентиляції легень.

Приблизна вартість одного такого автомобіля – €100 тис. Такі швидкі можуть рухатися навіть по бездоріжжю. Збір триває через фандрейзингову платформу United24.

Саміт відбувся у форматі телемосту між п’ятьма країнами. Головна студія була розміщена в Києві, на території Національного заповідника Софія Київська, чотири інших – у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні.

У заході взяли участь 23 перших леді, в тому числі Австрії, Белізу, Бельгії, Греції, Держави Ізраїль, Еквадору, Ісландії, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Північної Македонії, Польщі, Сербії, США, Туреччини, Франції, ФРН, Чорногорії, а також Її Королівська Величність спадкова Принцеса Ліхтенштейну і дружина Президента Європейської Ради.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Медики Олена Зеленська Саміт швидка допомога
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