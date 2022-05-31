Іще до початку війни Олена Зеленська розпочала декілька гуманітарних проєктів. По-перше, це зміна підходів у шкільному харчуванні, інклюзивність людей з інвалідністю тощо.

Чим наразі вона займається та які проблеми її турбують, дружина президента України розповіла на зустрічі з журналістами.

– До війни ми хотіли нагодувати наших школярів, а сьогодні ракурс змінився: ми думаємо, як взагалі нагодувати тих, хто зараз потрапив у скрутне становище, і дітей зокрема, – сказала Олена Зеленська. – Деякі проєкти ми, на жаль, відсунули до мирних часів.

Та гуманітарних питань багато, і за часів війни іноді вони стають такими ж нагальними, як і захист та звільнення територій.

Зараз дивляться

Зеленська зосередилася на тих, кому допомога потрібна, як нікому – це онкохворі діти, поранені бійці та діти, що потребують протезування за кордоном, і розбудова безбар’єрного середовища в Україні опісля закінчення війни.

– Ми вже організували 14 конвоїв життя. Ми вивозили дітей з онкозахворюваннями за кордон, тому що робити операції, проходити хімію та опромінення у бомбосховищах неможливо, – розповіла Олена Зеленська. – Знайшлися, на щастя, партнери в Україні і за кордоном, ми змогли 550 дітей відправити у безпечні місця, щоб вони продовжили своє лікування.

У онкохворих дітей був довгий шлях до клінік, що розташовані в мирних країнах. Спочатку вони їхали до Львова – у Західноукраїнський дитячий медичний центр. Там їм відновлювали документи, перекладали їх іноземними мовами, стабілізували стан діток, щоб вони могли потім вирушати далі. Потім був іще один хаб – у Польщі. До речі, цими дітками у Польщі опікувалась так само дружина президента країни – Агата Дуда. Потім діточок відправляли до Франції, Німеччини.

– Дружина французького президента Бріжіт Макрон навіть особисто зустрічала їх в аеропорту і піднялася на борт їхнього літака. Нашим дітям і їхнім мамам було приємно бачити такий прийом.

І зараз Олена Зеленська уважно стежить за цими дітьми та сподівається, що вони виграють війну з хворобою, як і ми виграємо війну у ворога.

– Від Міністерства охорони здоров’я ми отримали інформацію, що потрібні інкубатори для новонароджених, що народилися передчасно, – розповіла Зеленська. – Це чудово, що українці продовжують народжуватися.

Команда дружини президента налагодила зв’язки з Лікарями без кордонів, іншими країнами. Уже отримано чотири інкубатори, які поїхали у Харківську, Дніпропетровську і Миколаївську області.

– До речі, президент також долучився до цієї справи, – повідомила перша леді. – Уряд Словаччини нагородив його державною премією. Крім звання лауреата, була ще й грошова частина, її ми одразу спрямували на закупку наступної партії інкубаторів. Які відправлять до інших областей.

Зеленська наголосила, що ці апарати абсолютно автономні і можуть працювати за відсутності електрики, адже ніхто не знає, за яких умов їх будуть використовувати.

Іще один напрямок роботи Олени Зеленської – люди з інвалідністю та розбудова безбар’єрного середовища в Україні, тому що людей з інвалідністю в Україні стає більше.

Багато людей зазнають мінно-вибухових травмувань, втрачають кінцівки, зір та отримують інвалідність. Складна проблема постала перед нашою системою охорони здоров’я – протезування і подальша реабілітація таких людей.

– Я звертаюся до перших леді інших країн по допомогу, – розповіла Зеленська. – І уже один літак відправлений до Франції з нашими військовими. А є ще й діти, що потребують протезування. А дитяче протезування складніше за доросле.

Наразі в Україні 16 таких дітей. Двоє уже відправлені до США. Ведуться перемовини з Францією, Литвою. Зеленська мала зустріч із послом Німеччини в Україні з приводу того, щоб 14 дітей відправити на лікування з протезуванням разом із батьками. Важливо зробити цей процес довгостроковим, тому що таких дітей потрібно ще довго вести.

Безбар’єрність. Це питання постало ще до війни. Та зараз уже робиться багато для того, щоб під час повоєнного відновлення враховувались потреби людей з інвалідністю.

– Після Другої світової війни в Радянському Союзі раптом зникли всі інваліди, тому що образ визволителя і переможця, за уявленням радянської пропаганди, мав бути не таким, як людина у візку, – нагадала дружина президента. – Україна так чинити зі своїми захисниками не буде. Тому зараз стоїть нагальне питання, щоб усі відновлені будівлі й інфраструктура враховували потреби людей з інвалідністю. Я маю особисті історії, як мої знайомі, що пересуваються на колісному кріслі, сиділи вдома і чекали, прилетить чи не прилетить, тому що вони не могли спуститися до жодного сховища.

Іще до війни створений та зараз доповнений альбом безбар’єрних рішень, який, як сподівається пані Олена, буде врахований проєктантами. Оновлено електронний довідник безбар’єрності: там з’явився великий розділ, як поводитися та допомагати собі, дітям, літнім людям під час війни.

Олена Зеленська висловила сподівання, що все це буде враховано і українські міста стануть доступними для всіх. Попереду ще багато роботи, тож команда дружини президента продовжує працювати.

Источник: Факты ICTV