Еще до начала войны Елена Зеленская начала несколько гуманитарных проектов. Во-первых, это изменение подходов в школьном питании, инклюзивность людей с инвалидностью.

Чем сейчас занимается супруга президента Украины, какие проблемы ее беспокоят, она рассказала на встрече с журналистами.

– До войны мы хотели накормить наших школьников, а сегодня ракурс изменился: мы думаем, как вообще накормить тех, кто сейчас попал в затруднительное положение, и детей в том числе, – сказала Елена Зеленская. – Некоторые проекты мы, к сожалению, отодвинули к мирным временам.

Но гуманитарных вопросов много, и во время войны иногда они становятся такими же неотложными, как и защита и освобождение территорий.

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Зеленская сосредоточилась на тех, кому помощь нужна, как никому – это онкобольные дети, раненые бойцы и дети, нуждающиеся в протезировании за рубежом, и развитие безбарьерной среды в Украине после окончания войны.

– Мы уже организовали 14 конвоев жизни. Мы вывозили детей с онкозаболеваниями за границу, потому что делать операции, проходить химию и облучения в бомбоубежищах невозможно, — рассказала Елена Зеленская. — Нашлись, к счастью, партнеры в Украине и за рубежом, мы смогли 550 детей отправить в безопасные места, чтобы они продолжили свое лечение.

У онкобольных детей был долгий путь в клиники, находящиеся в мирных странах. Сначала они ехали во Львов — в Западноукраинский детский медицинский центр.

Там им восстанавливали документы, переводили их на иностранные языки, стабилизировали состояние детей, чтобы они могли потом отправляться дальше.

Потом был еще один хаб — в Польше. Кстати, об этих детях в Польше заботилась также жена президента страны — Агата Дуда. Затем детишек отправляли во Францию, Германию.

– Жена французского президента Брижит Макрон даже лично встречала их в аэропорту и поднялась на борт их самолета. Нашим детям и их мамам было приятно видеть такой прием.

И сейчас Елена Зеленская внимательно следит за этими детьми и надеется, что они выиграют войну с болезнью, как мы выигрываем войну с врагом.

— От Министерства здравоохранения мы получили информацию, что нужны инкубаторы для родившихся преждевременно новорожденных, — рассказала Зеленская. — Это прекрасно, что украинцы продолжают рождаться.

Команда супруги президента наладила связи с Докторами без границ, другими странами. Уже получены четыре инкубатора, которые уехали в Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

– Кстати, президент также приобщился к этому делу, – сообщила первая леди. — Правительство Словакии наградило его государственной премией. Кроме звания лауреата, была еще и денежная часть, ее мы сразу направили на закупку следующей партии инкубаторов. Которые отправят в другие области.

Зеленская подчеркнула, что эти аппараты абсолютно автономны и могут работать при отсутствии электричества, ведь никто не знает, в каких условиях им придется работать.

Еще одно направление работы Елены Зеленской – люди с инвалидностью и развитие безбарьерной среды в Украине, потому что людей с инвалидностью в Украине становится больше.

Многие получают минно-взрывные травмы, теряют конечности, зрение и получают инвалидность. Сложная проблема встала перед нашей системой здравоохранения – протезирование и последующая реабилитация таких людей.

– Я обращаюсь к первым леди других стран за помощью, – рассказала Зеленская. – И уже один самолет отправлен во Францию ​​с нашими военными. А есть еще и дети, нуждающиеся в протезировании. А детское протезирование сложнее взрослого.

В настоящее время в Украине 16 таких детей. Двое уже отправлены в США. Ведутся переговоры с Францией, Литвой. Зеленская встречалась с послом Германии в Украине по поводу того, чтобы 14 детей отправить на лечение с протезированием вместе с родителями. Важно сделать этот процесс долгосрочным, потому что таких детей нужно еще долго вести.

Безбарьерность. Этот вопрос встал еще до войны. Но сейчас уже делается многое для того, чтобы при послевоенном восстановлении учитывались потребности людей с инвалидностью.

– После Второй мировой войны в Советском Союзе вдруг исчезли все инвалиды, потому что образ освободителя и победителя, по представлению советской пропаганды, должен быть не таким, как человек в коляске, – напомнила супруга президента. — Украина так поступать со своими защитниками не будет. Поэтому сейчас стоит неотложный вопрос, чтобы все восстановленные здания и инфраструктура учитывали потребности людей с инвалидностью. У меня есть личные истории, как мои знакомые, передвигающиеся на колесном кресле, сидели дома и ждали, прилетит или не прилетит, потому что они не могли спуститься ни в одно убежище.

Еще до войны создан и сейчас дополнен альбом безбарьерных решений, который, как надеется Елена, будет учтен проектантами. Обновлен электронный справочник безбарьерности: там появилась большая глава, как вести себя, как помогать себе, детям, пожилым людям во время войны.

Елена Зеленская выразила надежду, что все это будет учтено, и украинские города станут доступными для всех. Впереди еще много работы, и команда супруги президента продолжает деятельность.

Джерело: Факти ICTV