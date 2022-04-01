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Сын рисует войну – и это страшно. Зеленская считает, что нужно говорить с детьми о событиях в Украине

1 апреля 2022, 09:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Сын рисует войну – и это страшно. Зеленская считает, что нужно говорить с детьми о событиях в Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская считает, что сейчас важно говорить с детьми о войне в стране, объяснять им, что происходит.

Об этом она заявила в интервью немецкой газете Die Zeit.

— Наша старшая дочь сама находит информацию — она все так же хорошо понимает, как я. И мы с ней обсуждаем то, что происходит. Младший тоже осознает, что Украина сейчас борется за выживание. Он рисует войну, и мне от этого жутко. Я бы хотела, чтобы он рисовал что-то другое. Я мечтаю о том дне, когда он снова начнет рисовать Бэтмена или Человека-паука, — говорит Елена Зеленская.

По ее словам, дети хорошо держались в первые дни вторжения.

— Они действовали организованно и дисциплинированно. Не задавали лишних вопросов и все делали быстро. Им не мешало то, что им приходилось спать в одежде несколько дней подряд. Одной ночью я так устала, что крепко уснула и не услышала воздушную тревогу. Мой сын меня совершенно спокойно разбудил и сказал: “Мама, нам снова надо в подвал. Вставай. Позже поспишь”, — добавляет первая леди.

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Война в Украине продолжается уже больше месяца. И это сложно осознать детям. Психологи рекомендуют говорить с детьми о войне, объяснять им события, потерю близких. Сокрытие информации не принесет пользы.

Источник: Die Zeit

Фото: Елена Зеленская

Теги
Війна в Україні , Елена Зеленская , Психология
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