Перша леді України Олена Зеленська вважає, що зараз важливо говорити з дітьми про війну у країні, пояснювати їм, що відбувається.

Про це вона заявила в інтерв’ю німецькій газеті Die Zeit.

– Наша старша донька самостійно шукає інформацію – вона так само добре розуміє все, як і я. І ми з нею обговорюємо те, що відбувається. Молодший також усвідомлює, що Україна зараз бореться за виживання. Він малює війну, і мені від цього страшно. Я хотіла б, щоб він малював щось інше. Я мрію про той день, коли він знову почне малювати Бетмена чи Людину-павука, – каже Олена Зеленська.

За її словами, діти добре трималися у перші дні вторгнення.

– Вони діяли організовано та дисципліновано. Не ставили зайвих запитань і все робили швидко. Їм не заважало те, що їм доводилося спати в одязі кілька днів поспіль. Одної ночі я так втомилася, що міцно заснула і не почула повітряну тривогу. Мій син мене абсолютно спокійно розбудив і сказав: “Мамо, нам знову треба в підвал. Вставай. Пізніше поспиш”, – додає перша леді.

Війна в Україні триває вже понад місяць. І це важко зрозуміти дітям. Психологи рекомендують говорити з дітьми про війну, пояснювати їм події, втрату близьких. Приховування інформації не принесе користі.

Джерело: Die Zeit

Фото: Олена Зеленська