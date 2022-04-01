Під час війни в Україні важливо звертати особливу увагу на виховання дитини. Адже конфлікт може впливати на неї, проте вона це приховуватиме.

Психолог Світлана Ройз розповіла, які слова та поведінка є тривожними та що у таком уразі робити батькам.

Тривожні фрази

“Я зовсім тупий(-а)!” (обезцінювання себе)

Батьки мають пояснити, що будь-яка невдача – це випадковість, і все легко можна виправити. Важливо показати дитині спосіб, як це можна виправити.

“У мене завжди нічого не виходить”

Пригадати випадок, коли дитина досягла успіху.

“Я у всьому винен” (почуття провини)

Дітям важливо знати, що події в Україні – це не їхня відповідальність. Важливо пояснити, чому це відбувається простою для розуміння мовою.

Рекомендації батькам у різних ситуаціях

Значна емоційність у батькам – пояснити дітям, що така реакція можлива, проте батьки – дорослі, вони з цим впораються.

Втрата близького дитиною – дитина може “повертати” світу свої біль та напруження, важливо підтримувати її.

Проблеми з концентрацією уваги на навчанні, домашніх справах – усі завдання варто починати з простих вправ, під час перерв бігати, потягатися, робити масаж; заняття розділити на невеликі частини та після завершення кожної хвалити дитину.

Регресивний стан (можуть скиглити, вередувати) – допоможуть ігри, виготовлення разом якихось речей, поробок.

Режим дня та щоденні ритуали – мають пов’язувати дитину не з минулим, а з сьогоденням та безпекою.

Занадто весела поведінка – для дитини природно навіть у скорботі відволікатися , радіти, грати.

Отже, у такий непростий час батьки мають стати надійною опорою для своїх дітей. Так, їм самим може бути складно. Проте дітям важливі хоча б 5-10 хвилин повної емоційної присутності дорослих, можна це робити увечері перед сном.