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Виховання дитини у воєнний час – на що потрібно звертати увагу

1 Квітня 2022, 08:48
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Виховання дитини у воєнний час – на що потрібно звертати увагу
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні важливо звертати особливу увагу на виховання дитини. Адже конфлікт може впливати на неї, проте вона це приховуватиме.

Психолог Світлана Ройз розповіла, які слова та поведінка є тривожними та що у таком уразі робити батькам.

Тривожні фрази

  • “Я зовсім тупий(-а)!” (обезцінювання себе)

Батьки мають пояснити, що будь-яка невдача – це випадковість, і все легко можна виправити. Важливо показати дитині спосіб, як це можна виправити.

  • “У мене завжди нічого не виходить”

Пригадати випадок, коли дитина досягла успіху.

  • “Я у всьому винен” (почуття провини)

Дітям важливо знати, що події в Україні – це не їхня відповідальність. Важливо пояснити, чому це відбувається простою для розуміння мовою.

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Рекомендації батькам у різних ситуаціях

  • Значна емоційність у батькам – пояснити дітям, що така реакція можлива, проте батьки – дорослі, вони з цим впораються.
  • Втрата близького дитиною – дитина може “повертати” світу свої біль та напруження, важливо підтримувати її.
  • Проблеми з концентрацією уваги на навчанні, домашніх справах – усі завдання варто починати з простих вправ, під час перерв бігати, потягатися, робити масаж; заняття розділити на невеликі частини та після завершення кожної хвалити дитину.
  • Регресивний стан (можуть скиглити, вередувати) – допоможуть ігри, виготовлення разом якихось речей, поробок.
  • Режим дня та щоденні ритуали – мають пов’язувати дитину не з минулим, а з сьогоденням та безпекою.
  • Занадто весела поведінка – для дитини природно навіть у скорботі відволікатися , радіти, грати.
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Отже, у такий непростий час батьки мають стати надійною опорою для своїх дітей. Так, їм самим може бути складно. Проте дітям важливі хоча б 5-10 хвилин повної емоційної присутності дорослих, можна це робити увечері перед сном.

Теги
Війна в Україні , Поради психолога , Психологія
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