Наразі ми потрібні одне одному як ніколи, особливо дітям. Через вторгнення російських агресорів, через обстріли та бомбордування, евакуацію та дії ДРГ гинуть або губляться дітки та їхні батьки. І якщо ви побачили дитину саму, без супроводу дорослих, виконайте всього три правила.

1. Не залишайте дитину саму.

2. Подбайте про її безпеку:

відведіть у безпечне місце;

заспокойте;

надайте допомогу або викличте швидку за номером 103.

3. Зателефонуйте на номер 102 або повідомте на сторінці Національної поліції на Facebook, і виконуйте вказівки правоохоронців.

Знайте, ви можете врятувати життя.

В Україні створили Telegram-канал, у якому можна знайти інформацію про дітей, які загубилися та яких розшукують через вторгнення РФ. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Інформацію можна дізнатися за посиланням: https://t.me/dity_sos.