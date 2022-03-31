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Якщо побачили дитину саму, не залишайтесь осторонь: три правила війни

31 Березня 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
дети война
Джерело: Depositphotos

Наразі ми потрібні одне одному як ніколи, особливо дітям. Через вторгнення російських агресорів, через обстріли та бомбордування, евакуацію та дії ДРГ гинуть або губляться дітки та їхні батьки. І якщо ви побачили дитину саму, без супроводу дорослих, виконайте всього три правила.

1. Не залишайте дитину саму.

2. Подбайте про її безпеку:

  • відведіть у безпечне місце;
  • заспокойте;
  • надайте допомогу або викличте швидку за номером 103.

3. Зателефонуйте на номер 102 або повідомте на сторінці Національної поліції на Facebook, і виконуйте вказівки правоохоронців.

Знайте, ви можете врятувати життя.

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В Україні створили Telegram-канал, у якому можна знайти інформацію про дітей, які загубилися та яких розшукують через вторгнення РФ. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Інформацію можна дізнатися за посиланням: https://t.me/dity_sos.

Джерело
Офіс президента
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