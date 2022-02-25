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У важкому стані: в Охматдиті рятують хлопчика років семи, пораненого під час обстрілу

25 Лютого 2022, 19:23
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
охматдит поранений

Сьогодні до Охматдиту машиною швидкої  допомоги доставили хлопчика років семи у вкрай тяжкому стані після обстрілу ворожими солдатами. Дитина без тями і втратила багато крові. У хлопчика виявили осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м’яких тканин, рвану рану голови та контузію мозку.

Швидку допомогу викликали солдати Збройних сил України.

Дитячий лікар-хірург відділення ургентної хірургії Охматдиту Олег Годік сказав, що через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання просто у приймальному відділені травматологічного пункту лікарні.

Зараз дитина перебуває в реанімації в критичному стані на штучній вентиляції легень, його життя підтримується за допомогою апаратів. Дитина без свідомості, хлопчику здійснюють переливання компонентів крові. Де батьки малюка — наразі невідомо.

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Через напад Росії на Україну в найбільшій дитячій лікарні України Охматдит вимушені вдатися до принципів воєнного сортування. Поранений хлопчик в документах записаний як Невідомий №1.

– Дуже прикро, що страждають діти, – не стримує емоцій завідувачка відділення інтенсивної терапії Наталія Карпенко. – Ми вимушено не проводимо планових операцій, а екстрено рятуємо здорових дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Команда медиків НДСЛ Охматдит вимагає від агресора терміново зупинити атаки по цивільних та дітях.  Медики звертаються до всієї світової спільноти: допоможіть нам!

Це кровопролиття в європейській державі у ХХІ столітті має закінчитися.

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