Сегодня в Охматдет машиной скорой помощи доставили мальчика лет семи в крайне тяжелом состоянии после обстрела вражескими солдатами. Ребенок без сознания и потерял много крови. У мальчика обнаружили осколочное ранение шеи с правой стороны, множественное осколочное повреждение мягких тканей, рваную рану головы и контузию мозга.

Скорую помощь вызвали солдаты Вооруженных Сил Украины.

Детский врач-хирург отделения ургентной хирургии Охматдет Олег Годик сказал, что из-за тяжести ранения для остановки кровотечения пришлось проводить оперативное вмешательство прямо в приемном отделении травматологического пункта больницы.

Сейчас ребенок находится в реанимации в критическом состоянии на искусственной вентиляции легких, его жизнь поддерживается с помощью аппаратов. Ребенок без сознания, мальчику делают переливание компонентов крови. Где родители малыша пока неизвестно.

Из-за нападения России на Украину в крупнейшей детской больнице Украины Охматдет вынуждены прибегнуть к принципам военной сортировки. Раненый мальчик в документах записан как Неизвестный №1.

— Очень досадно, что страдают дети, — не сдерживает эмоций заведующая отделением интенсивной терапии Наталья Карпенко. — Мы вынужденно не проводим плановых операций, а экстренно спасаем здоровых детей, пострадавших в результате военных действий.

Команда медиков НДСЛ Охматдет требует от агрессора срочно остановить атаки по гражданским и детям. Медики обращаются ко всему мировому сообществу: помогите нам!

Это кровопролитие в европейском государстве в ХХІ веке должно закончиться.