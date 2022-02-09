Специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет спасли ребенка с редкой и очень тяжелой врожденной патологией дыхательных путей, при которой гортань и глотка, трахея и пищевод как бы соединены в одно целое.

Когда Наталья стала мамой, вместо долгожданного крика своего первенца, услышала хрип. Новорожденный Ваня не мог издать ни звука. Впечатление было такое, словно его легкие заполнены водой.

Через час ребенок перестал самостоятельно дышать. Его срочно заинтубировали и подсоединили к аппарату ИВЛ.

Местные хмельницкие врачи провели обследование. Они обнаружили у мальчика пороки сердца и заподозрили сложную редкую врожденную патологию развития дыхательных путей.

— С таким диагнозом дети не живут, но, возможно, вам смогут помочь в Охматдете, — ошеломили медики маму малыша.

Изъян смогли расшифровать при обследовании в Охматдет. Оказалось, что это ларинго-трахео-эзофагеальная расщелина, при которой гортань и глотка, трахея и пищевод не разделены, а представляют собой как бы одну трубку. Подобная аномалия развития встречается один раз на 10-20 тыс. родов.

В Охматдет ребенок попал на седьмой день жизни. Он не мог самостоятельно дышать, глотать, питаться. Ситуация осложнялась пороком сердца, при котором сосудистое кольцо сжимало трахею и пищевод.

— Такие дети нуждаются в сложном этапном хирургическом лечении с привлечением высококвалифицированной команды хирургов, анестезиологов, неонатологов, педиатров, генетиков, реабилитологов, — отметил детский хирург Охматдета, профессор Евгений Руденко.

По его словам, лечение порока во всем мире все еще остается проблемным, а летальность очень высокой. В случае сопутствующих аномалий она достигает более 60%.

Медики Охматдета разработали индивидуальную программу хирургического лечения и провели три операции в первые два месяца жизни ребенка.

Специалисты сделали антирефлюксную фундопликацию за Nissen и гастростомию, разъединение сосудистого кольца путем пересечения открытого артериального протока и радикальную реконструкцию гортани, глотки, трахеи и пищевода. Последняя операция длилась 6 часов и прошла успешно.

Это третий ребенок в Украине, которому провели подобную реконструкцию. Все три делали также в Охматдет. Первую в 2020 году. Раньше такие дети были обречены, теперь имеют шанс на полноценную жизнь️.

Спустя месяц после проведения последней операции мальчика с мамой выписали из больницы. Сейчас Ване уже год, эндоскопическое обследование подтвердило полное восстановление строения и функций гортани, трахеи, глотки и пищевода. Ребенок сам дышит и глотает, у него оказался звонкий голосок.

Источник: Охматдет