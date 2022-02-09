Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит врятували дитину з рідкісною і дуже важкою вродженою патологією дихальних шляхів, при якій гортань і глотка, трахея і стравохід як би з’єднані в одне ціле.

Коли Наталя стала мамою, замість довгоочікуваного крику свого первістка, почула хрип. Новонароджений Ваня не міг видати ані звуку. Враження було таке, немов його легені заповнені водою.

Через годину дитина перестала самостійно дихати. Її терміново заінтубували і під’єднали до апарату ШВЛ.

Місцеві хмельницькі лікарі провели обстеження. Вони виявили у хлопчика вади серця і запідозрили складну рідкісну вроджену патологію розвитку дихальних шляхів.

– З таким діагнозом діти не живуть, але, можливо, вам зможуть допомогти в Охматдиті, – приголомшили медики маму малюка.

Ваду змогли розшифрувати при обстеженні в Охматдит. Виявилося, що це ларинго-трахео-езофагеальна ущелина, при якій гортань і глотка, трахея і стравохід не розділені, а являють собою як би одну трубку. Подібна аномалія розвитку зустрічається один раз на 10-20 тис. пологів.

В Охматдит дитина потрапила на сьомий день життя. Вона не могла самостійно дихати, ковтати, харчуватися. Ситуація ускладнювалася вадою серця, при якій судинне кільце стискало трахею і стравохід.

– Такі діти потребують складного етапного хірургічного лікування із залученням висококваліфікованої команди хірургів, анестезіологів, неонатологів, педіатрів, генетиків, реабілітологів, – зазначив дитячий хірург Охматдит, професор Євген Руденко.

За його словами, лікування вади в усьому світі все ще залишається проблемним, а летальність дуже високою. У разі супутніх аномалій вона досягає більше 60%.

Медики Охматдиту розробили індивідуальну програму хірургічного лікування і провели три операції в перші два місяці життя дитини.

Фахівці зробили антирефлюксну фундоплікацію за рахунок гастростомії, роз’єднання судинного кільця шляхом перетину відкритої артеріальної протоки і радикальну реконструкцію гортані, глотки, трахеї і стравоходу. Остання операція тривала 6 годин і пройшла успішно.

Це третя дитина в Україні, якій провели подібну реконструкцію. Всі три робили також в Охматдит. Першу в 2020 році. Раніше такі діти були приречені, тепер мають шанс на повноцінне життя.

Через місяць після проведення останньої операції хлопчика з мамою виписали з лікарні. Зараз Вані вже рік, ендоскопічне обстеження підтвердило повне відновлення будови і функцій гортані, трахеї, глотки і стравоходу. Дитина сама дихає і ковтає, у неї виявився дзвінкий голосок.

Джерело: Охматдит