У Львівській області лікарі терміново прооперували 12-річного хлопця, який ненароком проковтнув розпилювач від спрею для горла. Пластиковий розпилювач довжиною 6 см опинився у дванадцятипалій кишці.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. За словами хлопця, у нього боліло горло і він лікував його спреєм. Під час процедури розпилювач випадково відпав і хлопець його проковтнув. Батьки відразу повезли сина до лікарні.

Під час ендоскопічного обстеження лікар зафіксував стороннє тіло у дванадцятипалій кишці. Тому хлопця відразу взяли в операційну.

– На щастя, дістати сторонній предмет лікаря вдалося ендоскопічно, за допомогою спеціальних пристроїв, без жодного розрізу, – зазначили у лікарні.

Лікарі стверджують, що 12-річний хлопець – не перша дитина, яка постраждала від спрею. Відколи погода стала прохолоднішою, у лікарні рятували вже трьох дітей, що проковтнули розпилювачі від спреїв. Тому лікарі просять батьків перед їхнім використанням, перевірити, чи міцно закріплені розпилювачі та під час вприскування притримувати їх.

Нещодавно у Дніпрі 14-річна дитина також проковтнула шматок від розпилювача засобу для лікування горла. Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки.

У МОЗ розповіли, якщо дитина проковтнула сторонній предмет, у будь-якому випадку варто проконсультуватися з сімейним лікарем для вирішення подальшої тактики.

Джерело: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит