Про це повідомив лікар-ендоскопіст Дніпровської дитячої лікарні Сергій Щудро у соціальних мережах.

У Дніпрі 14-річна дитина проковтнула шматок від розпилювача засобу для лікування горла.

– Дитина 14 років під час обприскування горла проковтнула фрагмент розпилювача з лікарського засобу, – зазначив він.

Підліток проковтнув частинку розпилювача, коли приймав ліки. Трубка близько 7 см відпала від препарату і потрапила до стравоходу. Після цього батьки одразу звернутися до лікаря, дитину госпіталізували.

В результаті не обійшлося без хірургічного втручання. Лікарі витягнули частинку під анестезією з дванадцятипалої кишки.

Нині життю дитини нічого не загрожує.

У МОЗ розповіли, якщо дитина проковтнула сторонній предмет, у будь-якому випадку варто проконсультуватися з сімейним лікарем для вирішення подальшої тактики.

Якщо дитина не має скарг на самопочуття і може розповісти, що саме проковтнула, і це не батарейки, магніти чи гострі предмети — немає потреби звертатися по медичну допомогу. Але в будь-якому випадку варто проконсультуватися з сімейним лікарем чи педіатром.

Але якщо з’являються кашель, постійне слиновиділення, проблеми з ковтанням, нудота, біль у грудях, у животі, проблеми з тим, щоб піти в туалет, кров у виділеннях або дитині важко дихати — потрібно терміново звернутися по медичну допомогу.

Нещодавно на Львівщині 7-річна дитина випадково проковтнула металевий карабін від сумки. Карабін вдалося дістати ендоскопічно, тобто розрізів живота не проводили. Нині дівчинка вже перебуває вдома.

Джерело: Сергій Щудро