В Днепре 14-летний ребенок проглотил кусок от распылителя средства для лечения горла.

Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро в социальных сетях.

— Ребенок 14 лет во время опрыскивания горла проглотил фрагмент распылителя из лекарственного средства, — отметил он.

Подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка около 7 см отпала от препарата и попала в пищевод. После этого родители сразу обратиться к врачу, ребенка госпитализировали.

В результате не обошлось без хирургического вмешательства. Врачи извлекли частицу под анестезией из двенадцатиперстной кишки.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

В Минздраве рассказали, если ребенок проглотил посторонний предмет, в любом случае стоит проконсультироваться с семейным врачом для определения дальнейшей тактики.

Если ребенок не имеет жалоб на самочувствие и может рассказать, что именно проглотил, и это не батарейки, магниты или острые предметы — нет нужды обращаться за медицинской помощью. Но в любом случае стоит проконсультироваться с семейным врачом или педиатром.

Но если появляются кашель, постоянное слюноотделение, проблемы с глотанием, тошнота, боль в груди, в животе, проблемы с тем, чтобы пойти в туалет, кровь в выделениях или ребенку трудно дышать — нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Недавно во Львовской области 7-летний ребенок случайно проглотил металлический карабин от сумки. Карабин удалось достать эндоскопически, то есть разрезов живота не проводили. Сейчас девочка уже находится дома.

Источник: Сергей Щудро